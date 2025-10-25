Головна Світ Політика
Санкції США обвалили акції «Роснефти» та «Лукойлу»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Акції «Роснефти» подешевшали на 3%, що призвело до втрат у $1,56 млрд
Акції «Роснефти» подешевшали на 3%, що призвело до втрат у $1,56 млрд
За два дні сумарна капіталізація двох нафтових гігантів скоротилася на 424 млрд рублів (приблизно $5,2 млрд)

Акції найбільших нафтових компаній Росії – «Роснефть» і «Лукойл» – різко обвалилися після запровадження нових санкцій США проти них та їхніх дочірніх структур. Загальні втрати компаній за кілька днів сягнули понад $5 млрд, повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Згідно з даними біржі, за два дні сумарна капіталізація двох нафтових гігантів скоротилася на 424 млрд рублів (приблизно $5,2 млрд). Акції «Роснефти» подешевшали на 3%, що призвело до втрат у $1,56 млрд, тоді як котирування «Лукойлу» впали на 7,2%, а збитки склали близько $3,66 млрд.

Найбільше постраждав власник «Лукойлу» Вагіт Алекперов – за два дні він втратив понад 83 млрд рублів (трохи більше $1 млрд).

За оцінкою аналітиків, проблеми для компаній лише починаються. Санкції можуть призвести до втрати контрагентів і позицій на зовнішніх ринках, особливо з урахуванням того, що під обмеження потрапили 36 дочірніх структур обох компаній, що фактично усуває можливість обходу санкцій.

Через це «Роснефть» ризикує втратити канали постачання нафти до Індії, а «Лукойл» – зіткнутися з труднощами у трейдингових операціях у Дубаї.

«Експортні обсяги можуть знизитися, поки логістика буде перебудовуватися, а дисконти, ймовірно, розширяться», – прокоментував ситуацію директор з інвестицій Astra Asset Management Дмитро Польовий.

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні».

Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Під санкції потрапили дві найбільші російські нафтові компанії – ПАТ «Нафтова компанія «Роснефть»» (Rosneft Oil Company) і ПАТ «Лукойл» (Lukoil OAO). Крім того, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) включило до санкційного списку низку дочірніх підприємств обох компаній, розташованих на території Росії.

До слова, китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем. Це сталося після того, як США ввели санкції проти «Роснафти» і «Лукойлу», двох найбільших нафтових компаній Москви. 

Цей крок зроблено в той час, коли нафтопереробні заводи в Індії мають намір різко скоротити імпорт нафти з Москви. Різке падіння попиту на нафту з боку двох найбільших клієнтів Росії негативно позначиться на доходах Москви від нафти і змусить найбільших світових імпортерів шукати альтернативні джерела постачання, що призведе до зростання світових цін.

