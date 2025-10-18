Війна Путіна наближається до кінця: оглядач The Telegraph перерахував ознаки

Протягом багатьох років Росія вважалася такою сильною, що тільки США можуть її стримати. Насправді ж вона системно слабка

Президент США Дональд Трамп відкриває шлях до якнайшвидшого завершення війни в Україні. Як інформує «Главком», про це пише геополітичний стратег Марк Бролін у колонці для The Telegraph.

За словами Броліна, Трамп відмовився від ідеї часів «Холодної війни», за якою Росія є настільки небезпечною, що треба уникнути Третьої світової війни.

«Росія – слабка, нестійка держава, яка швидко занепадає, сфера впливу якої постійно скорочується вже протягом десятиліть. Вторгнення в Україну мало на меті зупинити занепад, але воно лише прискорило його. Землі, захоплені величезною ціною, не компенсують краху російського впливу в Центральній Азії, на Близькому Сході та решті Європи», – стверджує Бролін.

Аналітик відзначив, що американський лідер заговорив про постачання Україні ракет «Томагавк». І хоча зустріч із Зеленським у Білому домі показала, що, ймовірно, Трампа треба ще переконувати, проте важливо, що він визнав можливість постачання цих ракет.

За словами Броліна, протягом багатьох років Росія вважалася такою сильною, що тільки США можуть її стримати, але насправді вона настільки системно слабка, що цілеспрямований тиск та підтримка асиметричних сильних сторін України можуть змінити як поле бою, так і політику РФ.

Аналітик наголосив, що зараз для Європи випробуванням на міцність стала енергетика.

«Навіть у 2025 році кілька держав ЄС збільшили закупівлю російської енергії порівняно з 2024 роком. Імпорт Франції зріс, як і імпорт Нідерландів та Бельгії. Угорщина та Словаччина залишилися великими покупцями нафти та трубопровідного газу. Європа обурливо допомагала поповнювати військовий бюджет Кремля», – нагадав Бролін.

Оглядач видання вважає, що Європа повинна покласти край енергетичній «гіпокризі».

«Угорські та словацькі винятки з нафти не можуть бути постійними. Франція та інші країни, які купують російський газ, мають пояснити, як фінансування Кремля сьогодні узгоджується з їхньою риторикою про звільнення України. Зіставте слова з діями, і можливості Путіна ще більше скоротяться. Він уже вичерпує свої ресурси швидше, ніж багато хто усвідомлює», – запевнив експерт.

Марк Бролін вважає, що війна, розв’язана Путіним в Україні неминуче йде до свого завершення і її кінець настане швидше, ніж всі сподівалися.

«Війни ніколи не закінчуються чіткими, бездоганними наративами. Вони закінчуються, коли закінчуються боєприпаси, солдати та гроші. ХАМАС це зрозумів. Путін теж скоро це зрозуміє», – підсумував він.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов попередив, що найближчі роки в Україні не будуть абсолютно мирними, і українцям варто готуватися до різних викликів.

Також нардеп Роман Костенко заявив, що після завершення активної фази війни в Україні мобілізацію та воєнний стан одразу скасовувати не будуть. Країна зберігатиме велику армію, а демобілізація військових відбуватиметься поступово. Відновити довоєнну чисельність армії у 250 тисяч військових буде неможливо, тому Україні потрібна постійна готовність до реагування на загрози.



До слова, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що мобілізація в Україні не припиниться навіть у разі укладення припинення вогню. Він пояснив, що Збройні сили повинні залишатися готовими до виконання завдань, а звільнити всіх військових, які служать з 2022 року, наразі неможливо.