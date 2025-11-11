Росія захопила три села у Запорізькій області – Сирський

За словами Сирського, агресор підвищив активність у Запорізькій області

Російські окупанти захопили три населені пункти у Запорізькій області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише «Главком».

«Агресор використовує для інфільтрації між нашими позиціями погодні умови – густий туман. Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти. Воїни Угруповання військ «Південь» ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове. Вживаються відповідні заходи підтримки. Комбінованим вогнем агресору завдано значних втрат», – написав головком.

За даними Сирського, окупанти втратили за останні три доби на цьому напрямку близько 800 осіб та понад сотню одиниць різної військової техніки.

Також головнокомандувач прокоментував ситуацію на Донеччині та Харківщині:

«Сили оборони України продовжують діяти за принципом активної оборони. В складних умовах переважаючого противника наші підрозділи відбивають атаки на більшості напрямків та продовжують пошуково-ударні дії на визначених ділянках. Зокрема, у районах Куп’янська та Сіверська. Противник зараз найбільш активний на Покровському напрямку. Сьогодні близько 40% боїв припало саме на нього. Ворог там стабільно зазнає значних втрат».

Сирський додав, що Україна нарощує ефективність застосування вітчизняних засобів ураження дальньої дії – ракет Нептун, Фламінго, а також реактивних дронів.

«Ворогу це добре дошкуляє», – підсумував головком.

Нагадаємо, ситуація у Запорізькій області загострилася, особливо на ділянці між населеними пунктами Солодке, Новомиколаївка, Рівнопілля, Нове та Новоуспенівське. За даними DeepState, тут суттєво збільшилася сіра зона, оскільки противник нарощує свою присутність та активність по всій цій лінії.

Зазначимо, що триває 1357-й день повномасштабної війни в Україні.

Противник завдав одного ракетного та 22 авіаційних ударів, скинувши 60 керованих авіабомб, здійснив 2809 ударів дронами-камікадзе та 3231 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

11 листопада станом на 22:00 відбулося 206 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.