Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія захопила три села у Запорізькій області – Сирський

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росія захопила три села у Запорізькій області – Сирський
Українські захисники ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове
скриншот з deepstatemap.live

За словами Сирського, агресор підвищив активність у Запорізькій області

Російські окупанти захопили три населені пункти у Запорізькій області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише «Главком».

«Агресор використовує для інфільтрації між нашими позиціями погодні умови – густий туман. Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти. Воїни Угруповання військ «Південь» ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове. Вживаються відповідні заходи підтримки. Комбінованим вогнем агресору завдано значних втрат», – написав головком.

За даними Сирського, окупанти втратили за останні три доби на цьому напрямку близько 800 осіб та понад сотню одиниць різної військової техніки.

Також головнокомандувач прокоментував ситуацію на Донеччині та Харківщині:

«Сили оборони України продовжують діяти за принципом активної оборони. В складних умовах переважаючого противника наші підрозділи відбивають атаки на більшості напрямків та продовжують пошуково-ударні дії на визначених ділянках. Зокрема, у районах Куп’янська та Сіверська. Противник зараз найбільш активний на Покровському напрямку. Сьогодні близько 40% боїв припало саме на нього. Ворог там стабільно зазнає значних втрат».

Сирський додав, що Україна нарощує ефективність застосування вітчизняних засобів ураження дальньої дії – ракет Нептун, Фламінго, а також реактивних дронів.

«Ворогу це добре дошкуляє», – підсумував головком.

Нагадаємо, ситуація у Запорізькій області загострилася, особливо на ділянці між населеними пунктами Солодке, Новомиколаївка, Рівнопілля, Нове та Новоуспенівське. За даними DeepState, тут суттєво збільшилася сіра зона, оскільки противник нарощує свою присутність та активність по всій цій лінії.

Зазначимо, що триває 1357-й день повномасштабної війни в Україні.

Противник завдав одного ракетного та 22 авіаційних ударів, скинувши 60 керованих авіабомб, здійснив 2809 ударів дронами-камікадзе та 3231 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

11 листопада станом на 22:00 відбулося 206 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Теги: окупанти Олександр Сирський Запорізька область наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Солдати побоюються, що спроба утримати Покровськ до останнього може повторити трагедії Бахмута та Авдіївки
Росія близька до захоплення Покровська, але величезною ціною – CNN
8 листопада, 15:21
Ситуація на фронті 4 листопада
Лінія фронту станом на 4 листопада 2025. Зведення Генштабу
4 листопада, 23:09
Новонароджений Назар у лікарні
Сина загиблої під час обстрілу Києва жінки визнано сиротою. Батько у суді боротиметься за дитину
4 листопада, 13:06
Драмтеатр у Маріуполі, який зруйнували росіяни, а тепер «відбудовують»
Окупанти готуються до відкриття драмтеатру у Маріуполі
2 листопада, 06:57
Активність ворога поблизу Куп’янська та Покровська цього тижня була в півтора-два рази нижчою, ніж у попередні періоди
Путіну доповіли про оточення ЗСУ у Куп’янську і Покровську. Зеленський відреагував
26 жовтня, 20:47
Ворог вдарив по Корабельному району Херсона
Окупанти обстріляли Херсон: троє загиблих та понад десяток поранених
24 жовтня, 10:32
Оріхівський напрямок: Сили оборони відбили масований штурм окупантів
Оріхівський напрямок: Сили оборони відбили масований штурм окупантів
21 жовтня, 19:40
Ворог цієї ночі атакував Дніпропетровщину
Атака на Дніпропетровщину, вибухи в Росії: головне за ніч
19 жовтня, 06:10
Трамп: Ми будемо говорити з ним (із Зеленським - «Главком») про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ
Трамп та Зеленський обговорять український наступ, в YouTube стався збій: головне за ніч
16 жовтня, 05:43

Події в Україні

Росія захопила три села у Запорізькій області – Сирський
Росія захопила три села у Запорізькій області – Сирський
Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу
На Донеччині окупована Старобешівська ТЕС опинилася під ударом
На Донеччині окупована Старобешівська ТЕС опинилася під ударом
Нова підозра Чернишову, розпуск наглядової ради «Енергоатома». Головне за 11 листопада
Нова підозра Чернишову, розпуск наглядової ради «Енергоатома». Головне за 11 листопада
Критична інфраструктура України працює на межі можливостей – Червоний Хрест
Критична інфраструктура України працює на межі можливостей – Червоний Хрест
Милованов складає повноваження члена наглядової ради «Енергоатома»
Милованов складає повноваження члена наглядової ради «Енергоатома»

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua