Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ пошкодила магістральний газопровід на Донеччині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ пошкодила магістральний газопровід на Донеччині
фото: EPA/UPG (ілюстративне)

Низка населених пунктів Краматорського району можуть залишитися без газопостачання

У результаті російського обстрілу пошкоджено магістральний газопровід у Краматорському районі. Існує ризик відключення газопостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дружківську міську військову адміністрацію.

«Злочинні дії російських окупаційних військ можуть призвести до того, що низка населених пунктів Краматорського району Донецької області залишитися без газопостачання. Сьогодні, 30 січня, внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено магістральний газопровід», – йдеться у повідомленні.

Де можливі проблеми з газопостачанням

Через пошкодження без газопостачання можуть залишитися:

  • Дружківка.
  • Олексієво-Дружківка.
  • Осикове.
  • Кіндратівка та райони, які входять в Дружківську громаду.

Раніше унаслідок ракетної атаки у селищі Рудно Львівської громади спрацювала автоматична система безпеки газу. З міркувань безпеки газопостачання тимчасово було припинене для 376 абонентів на кількох вулицях.

Теги: Донеччина газ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США висловив впевненість у врегулюванні війни в Україні
Трамп попросив Путіна утриматися від обстрілів України на тиждень
Вчора, 19:49
На Сумському напрямку бойові дії тривають у тактичній зоні вздовж усього периметру вклинення російських військ у північно-східній частині Сумської області України
Шансів захопити весь Донбас немає: Росія переходить до плану «Б»
26 сiчня, 12:25
Сергій Притула розповів, скільки грошей вдалося акумулювати в рамках «Єдинозбору»
«Подарунок для Путіна». Притула назвав суму, яку вже акумулював «Єдинозбір»
19 сiчня, 18:51
Вільні економічні зони: чому в Україні вони не спрацювали
Донбас після війни. Чи реальна ідея Трампа?
11 сiчня, 16:50
24 лютого Трамп виступить перед Конгресом
Трамп виступить перед Конгресом у четверту річницю вторгнення РФ
8 сiчня, 10:40
У Росії закатували поляка, що не вірив у війну
У РФ закатували поляка, який не вірив в «справжність» війни в Україні
7 сiчня, 15:00
Мадуро повалено. Трамп анонсує нові «венесуели»
Мадуро повалено. Трамп анонсує нові «венесуели»
5 сiчня, 09:09
Заява Ірану була опублікована перед публікацією Дональда Трампа на Truth Social
Іран засудив напад на Венесуелу
3 сiчня, 12:08
Кирило Буданов очолить Офіс президента
Найкращий новорічний подарунок для України
2 сiчня, 18:08

Події в Україні

Як будуть вимикати світло 31 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 31 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
США вважають переговорну позицію Буданова продуктивною, – директор Українського інституту майбутнього
США вважають переговорну позицію Буданова продуктивною, – директор Українського інституту майбутнього
РФ пошкодила магістральний газопровід на Донеччині
РФ пошкодила магістральний газопровід на Донеччині
Нардеп Фріс показав жахливі дороги на Івано-Франківщині (відео)
Нардеп Фріс показав жахливі дороги на Івано-Франківщині (відео)
Сирський повідомив про активізацію наступальних дій РФ на фронті
Сирський повідомив про активізацію наступальних дій РФ на фронті
За минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах – Зеленський
За минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах – Зеленський

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Сьогодні, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua