РФ пошкодила магістральний газопровід на Донеччині

Низка населених пунктів Краматорського району можуть залишитися без газопостачання

У результаті російського обстрілу пошкоджено магістральний газопровід у Краматорському районі. Існує ризик відключення газопостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дружківську міську військову адміністрацію.

«Злочинні дії російських окупаційних військ можуть призвести до того, що низка населених пунктів Краматорського району Донецької області залишитися без газопостачання. Сьогодні, 30 січня, внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено магістральний газопровід», – йдеться у повідомленні.

Де можливі проблеми з газопостачанням

Через пошкодження без газопостачання можуть залишитися:

Дружківка.

Олексієво-Дружківка.

Осикове.

Кіндратівка та райони, які входять в Дружківську громаду.

Раніше унаслідок ракетної атаки у селищі Рудно Львівської громади спрацювала автоматична система безпеки газу. З міркувань безпеки газопостачання тимчасово було припинене для 376 абонентів на кількох вулицях.