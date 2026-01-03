Головна Світ Політика
Іран засудив напад на Венесуелу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Іран засудив напад на Венесуелу
Заява Ірану була опублікована перед публікацією Дональда Трампа на Truth Social
фото: AP

Міністерство закордонних справ заявило, що Тегеран вимагає покарати винних

3 січня Іран офіційно засудив широкомасштабні військові удари США по Венесуелі. Офіційний Тегеран назвав нічну атаку грубим порушенням Статуту ООН та міжнародного права, ставши одним із перших, хто відреагував на ескалацію в регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Як зазначає видання, Міністерство закордонних справ Ірану оприлюднило офіційну заяву, у якій «рішуче засуджує американську військову атаку на Венесуелу». Тегеран наголосив, що використання сили проти суверенної держави-члена ООН є прямим проявом державної агресії.

Вибухи у столиці Венесуели пролунали сьогодні близько 2:00 за місцевим часом. За повідомленнями очевидців та світових медіа, вибухи прогриміли поблизу великих військових об'єктів у Каракасі, а також у штатах Міранда, Арагуа та Ла-Гуайра.

Місцеві повідомили, що чули літаки, що летіли над ними, вибухи і звуки стрілянини.

У Каракасі видніються стовпи диму. Південний район міста, поблизу великої військової бази, залишився без електрики.

За даними Reuters, над містом також помічені американські гелікоптери Chinook.

Президент сусідньої Колумбії Густаво Петро у своїх соцмережах написав, що Каракас зараз під ракетною атакою. Він закликав Організацію Обʼєднаних Націй та Організацію Американських Держав «негайно зібратися».

«Каракас зараз під атакою. Попередьте світ: на Венесуелу напали! Вони бомбардують ракетами», – написав Петро.

Офіційної реакції Білого дому та уряду Венесуели наразі немає.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність розпочати наземну операцію у Венесуелі з метою змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду. Як інструменти тиску, Вашингтон розглядав розширення санкцій проти Венесуели, посилення військової присутності США в регіоні, а також проведення ударів по суднах, які, за твердженнями американської сторони, причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.

Кампанія «максимального тиску» адміністрації Дональда Трампа на режим Ніколаса Мадуро вже принесла перші масштабні результати на морі. Дедалі більше нафтових танкерів відмовляються заходити у венесуельські порти, побоюючись примусового захоплення суден американськими військовими. Станом на початок січня 2026 року щонайменше сім великих танкерів уже змінили курс або зупинилися у відкритому морі, не наважуючись продовжувати шлях. Ситуація загострилася після того, як у грудні 2025 року сили США провели зухвалі операції в міжнародних водах.

Перше судно Skipper було затримане в середині грудня за звинуваченням у транспортуванні підсанкційної нафти. Наразі воно перебуває під вартою біля узбережжя Техасу (Галвестон), де очікується конфіскація 1,8 млн барелів сировини. Другий танкер Centuries під прапором Панами був захоплений 19 грудня. 

Теги: Венесуела війна США Іран

