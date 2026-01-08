Трамп виступить перед Конгресом у четверту річницю вторгнення РФ

Це буде перший виступ Трампа зі щорічним посланням на його другому терміні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон у середу надіслав лист президенту Дональду Трампу, в якому запросив його виступити зі щорічним посланням до Конгресу (State of The Union) 24 лютого. Про це Джонсон написав у соцмережі Х.

Трамп уперше виступить зі щорічним посланням до Конгресу на другому терміні. У березні 2025 року він виступив з промовою на спільному засіданні Конгресу, але технічно це не вважалося щорічним посланням.

«Ми з нетерпінням чекаємо на продовження важливої роботи, яка чекає на нас у 2026 році, служіння американському народу, захист свободи та збереження цього великого експерименту з самоврядування. З цією метою для мене є великою честю та привілеєм запросити вас виступити на спільному засіданні Конгресу у вівторок, 24 лютого 2026 року, в Палаті представників США», – йдеться у листі Джонсона до Трампа.

Під час березневого виступу Трампа до Конгресу кілька демократів покинули залу, а у 2020 році спікерка Пелосі порвала копію його виступу.

Серед тем, які, ймовірно, будуть порушені в промові Трампа, – захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, його фокус на боротьбі з імміграцією та проміжні вибори 2026 року.

Нагадаємо, американські законодавці з обох партій заявили про намір домогтися голосування в Конгресі щодо воєнних повноважень, якщо президент Дональд Трамп продовжить агресію проти Венесуели без належного схвалення.

До слова, у США Конгрес висунув законопроєкт щодо заборони перейменування будь-якої федеральної будівлі, землі або активу на честь чинного президента США Дональда Трампа. Ця ініціатива виникла після того, як Трамп вирішив додати своє ім’я до назви Центру Кеннеді.