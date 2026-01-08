Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп виступить перед Конгресом у четверту річницю вторгнення РФ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Трамп виступить перед Конгресом у четверту річницю вторгнення РФ
24 лютого Трамп виступить перед Конгресом
фото: Reuters

Це буде перший виступ Трампа зі щорічним посланням на його другому терміні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон у середу надіслав лист президенту Дональду Трампу, в якому запросив його виступити зі щорічним посланням до Конгресу (State of The Union) 24 лютого. Про це Джонсон написав у соцмережі Х.

Трамп уперше виступить зі щорічним посланням до Конгресу на другому терміні. У березні 2025 року він виступив з промовою на спільному засіданні Конгресу, але технічно це не вважалося щорічним посланням.

«Ми з нетерпінням чекаємо на продовження важливої роботи, яка чекає на нас у 2026 році, служіння американському народу, захист свободи та збереження цього великого експерименту з самоврядування. З цією метою для мене є великою честю та привілеєм запросити вас виступити на спільному засіданні Конгресу у вівторок, 24 лютого 2026 року, в Палаті представників США», – йдеться у листі Джонсона до Трампа.

Під час березневого виступу Трампа до Конгресу кілька демократів покинули залу, а у 2020 році спікерка Пелосі порвала копію його виступу.

Серед тем, які, ймовірно, будуть порушені в промові Трампа, – захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, його фокус на боротьбі з імміграцією та проміжні вибори 2026 року.

Нагадаємо, американські законодавці з обох партій заявили про намір домогтися голосування в Конгресі щодо воєнних повноважень, якщо президент Дональд Трамп продовжить агресію проти Венесуели без належного схвалення. 

До слова, у США Конгрес висунув законопроєкт щодо заборони перейменування будь-якої федеральної будівлі, землі або активу на честь чинного президента США Дональда Трампа. Ця ініціатива виникла після того, як Трамп вирішив додати своє ім’я до назви Центру Кеннеді.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп президент 24 лютого соцмережі законопроєкт Майк Джонсон США росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мирослав Маринович висловився про референдум в Україні щодо мирної угоди
«Зупинятися не можна». Маринович застеріг українців від схвалення мирної угоди
6 сiчня, 18:17
Зеленський зустрівся з Євгенієм Хмарою
Хмара замість Малюка. Зеленський замінив керівника СБУ
5 сiчня, 14:26
CNN: Трамп заявив, що США відповідають за Венесуелу
CNN: Трамп заявив, що США відповідають за Венесуелу
5 сiчня, 03:51
Трамп сказав, чи могли вбити Мадуро
Трамп сказав, чи могли вбити Мадуро
3 сiчня, 23:07
Трамп назвав нагороду «дійсно несподіваною та дуже цінною»
Нетаньягу пообіцяв Трампу Ізраїльську премію миру
30 грудня, 2025, 06:23
Мирна угода. Зеленський розповів про «червоні лінії» та переговори з Трампом
Мирна угода. Зеленський розповів про «червоні лінії» та переговори з Трампом
27 грудня, 2025, 13:26
Швейцарія активно готується до війни з РФ
Рівень небезпеки 7/10: Швейцарія оцінила загрози з боку Росії
15 грудня, 2025, 09:22
Трамп заявив, що його країна допоможе Україні з гарантіями безпеки
Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України
12 грудня, 2025, 04:38
Зеленський у Брюсселі зустрівся з Рютте, Коштою та фон дер Ляєн
Переговори Зеленського з партнерами у Брюсселі, заяви Трампа: головне за ніч
9 грудня, 2025, 05:55

Політика

Трамп виступить перед Конгресом у четверту річницю вторгнення РФ
Трамп виступить перед Конгресом у четверту річницю вторгнення РФ
Трамп вимагає віддати Гренландію. Данія нагадала американцям про правило, яке діє в її армії з 1952 року
Трамп вимагає віддати Гренландію. Данія нагадала американцям про правило, яке діє в її армії з 1952 року
Трамп забере Гренландію у Данії? Голова Європейської Ради зробив заяву
Трамп забере Гренландію у Данії? Голова Європейської Ради зробив заяву
Масштабний продаж венесуельської нафти: міністр енергетики США повідомив деталі
Масштабний продаж венесуельської нафти: міністр енергетики США повідомив деталі
Білий дім оголосив про вихід США з понад 60 організацій
Білий дім оголосив про вихід США з понад 60 організацій
Скільки солдатів Європа насправді може відправити в Україну: підрахунки The Times
Скільки солдатів Європа насправді може відправити в Україну: підрахунки The Times

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua