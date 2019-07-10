РФ проводить масштабні військові навчання в окупованому Криму
Для навчань було задіяно п’ять літаків, два безпілотних літальних апаратів і чотири кораблі
Російська Федерація проводить масштабні військові навчання в анексованому Криму.
Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Росії.
Зазначається, що 9 липня підрозділи морської авіації РФ і протиповітряної оборони відпрацювали пошук і знищення десантного загону кораблів умовного противника.
Бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-27 виконували нанесення бомбового удару по морським цілям. Всього було задіяно п’ять літаків, два безпілотних літальних апаратів і чотири кораблі.
До слова, 7 липня президент України Володимир Зеленський «проінспектував» кораблі НАТО в Одесі.
Раніше повідомлялося, що загін кораблів Чорноморського флоту РФ приступив до планових заходів бойової підготовки на тлі військово-морських навчань НАТО Sea Breeze-2019.