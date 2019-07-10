РФ проводить масштабні військові навчання в окупованому Криму



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Військові навчання в анексованому Росією Криму, архівне фото

Для навчань було задіяно п’ять літаків, два безпілотних літальних апаратів і чотири кораблі

Російська Федерація проводить масштабні військові навчання в анексованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Росії.

Зазначається, що 9 липня підрозділи морської авіації РФ і протиповітряної оборони відпрацювали пошук і знищення десантного загону кораблів умовного противника.

Бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-27 виконували нанесення бомбового удару по морським цілям. Всього було задіяно п’ять літаків, два безпілотних літальних апаратів і чотири кораблі.

До слова, 7 липня президент України Володимир Зеленський «проінспектував» кораблі НАТО в Одесі.

Раніше повідомлялося, що загін кораблів Чорноморського флоту РФ приступив до планових заходів бойової підготовки на тлі військово-морських навчань НАТО Sea Breeze-2019.