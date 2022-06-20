Польща є мішенню для Росії – представник спецслужб

Росія переконує своїх громадян і Захід у тому, що Польща не має права на суб'єктність

Польща вже багато років є мішенню для Росії. Москва регулярно за допомогою пропаганди та дезінформації дискредитує країну. Таку заяву зробив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін.

«Протягом багатьох років Польща є мішенню для Росії, яка використовує проти неї пропаганду та дезінформацію. Кремль проводить різні акції, знаменником яких є завдання удару по фундаментальному праву поляків на власну державність і безпеку», – написав Жарін у Twitter.

Також він додав, що Росія, роблячи ці вкидання, намагається переконати своїх громадян і Захід у тому, що Польща не має права на суб'єктність і її не потрібно сприймати всерйоз, а лише як сіру зону між НАТО і Росією.

Polska od lat jest na celowniku Rosji, która wykorzystuje propagandę i dezinformację przeciwko RP. Kreml realizuje różne działania, których mianownikiem jest uderzenie w podstawowe prawo Polaków do własnej państwowości i bezpieczeństwa.

1/2 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) June 19, 2022

Як повідомлялося, Польща завершила будівництво «стіни» на 140-кілометровому відрізку кордону з Білоруссю, перші ділянки вже здаються в експлуатацію.

Нещодавно Росія знову пригрозила Польщі за нарощування сил Північноатлантичного альянсу.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а може бути, що і на сторіччя. На це влада Російської Федерації істерично відреагувала.