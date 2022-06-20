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    Політика

    Польща є мішенню для Росії – представник спецслужб

    Протистояння між Польщею та РФ триває - Польща є мішенню для Росії – представник спецслужб
    Протистояння між Польщею та РФ триває

    Росія переконує своїх громадян і Захід у тому, що Польща не має права на суб'єктність

    Польща вже багато років є мішенню для Росії. Москва регулярно за допомогою пропаганди та дезінформації дискредитує країну. Таку заяву зробив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін.

    «Протягом багатьох років Польща є мішенню для Росії, яка використовує проти неї пропаганду та дезінформацію. Кремль проводить різні акції, знаменником яких є завдання удару по фундаментальному праву поляків на власну державність і безпеку», – написав Жарін у Twitter.

    Також він додав, що Росія, роблячи ці вкидання, намагається переконати своїх громадян і Захід у тому, що Польща не має права на суб'єктність і її не потрібно сприймати всерйоз, а лише як сіру зону між НАТО і Росією.

    Як повідомлялося, Польща завершила будівництво «стіни» на 140-кілометровому відрізку кордону з Білоруссю, перші ділянки вже здаються в експлуатацію.

    Нещодавно Росія знову пригрозила Польщі за нарощування сил Північноатлантичного альянсу.

    Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а може бути, що і на сторіччя. На це влада Російської Федерації істерично відреагувала.

    Теги: росія окупанти Польща війна Україна окупація #stoprussia
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    Польща є мішенню для Росії – представник спецслужб