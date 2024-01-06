Окупанти третій день посилено штурмують Авдіївку. Барабаш розповів про ситуацію в місті

Віталій Барабаш зазначив, що ситуація «дуже непроста, але контрольована», і російські окупанти втрачають сотні солдатів на цьому напрямку

Протягом останніх кількох днів російські війська активно штурмують Авдіївку в Донецькій області, намагаючись захопити місто. У той же час Збройні сили України тримають позиції на цій лінії фронту. Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

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«Ворог тисне вже третій день, дуже активно він намагається посилено штурмувати наше місто. Не дивлячись на це хлопці (українські військові – Ред.) тримають лінії оборони, стоять міцно», – зазначив він.

Барабаш розповів, що самих лише авіабомбових ударів з боку російських окупантів по території громади – десятки на добу, а в середньому кількість обстрілів по місту фіксують 50 на день.

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«Досі понад тисяча місцевих мешканців залишається у місті. Їхні життя цілодобово під загрозою. Мирні люди в Авдіївці гинуть під обстрілами чи не щодня», – каже очільник МВА.

Він закликав місцевих жителів продовжувати евакуацію, оскільки ворожі атаки по населеному пункту не вщухають.

Також глава МВА розповів, що ситуація «дуже непроста, але контрольована», і російські окупанти втрачають сотні солдатів на цьому напрямку кожного дня.

Нагадаємо, триває 682-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.