Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти третій день посилено штурмують Авдіївку. Барабаш розповів про ситуацію в місті

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти третій день посилено штурмують Авдіївку. Барабаш розповів про ситуацію в місті
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Віталій Барабаш зазначив, що ситуація «дуже непроста, але контрольована», і російські окупанти втрачають сотні солдатів на цьому напрямку

Протягом останніх кількох днів російські війська активно штурмують Авдіївку в Донецькій області, намагаючись захопити місто. У той же час Збройні сили України тримають позиції на цій лінії фронту. Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«Ворог тисне вже третій день, дуже активно він намагається посилено штурмувати наше місто. Не дивлячись на це хлопці (українські військові – Ред.) тримають лінії оборони, стоять міцно», – зазначив він.

Барабаш розповів, що самих лише авіабомбових ударів з боку російських окупантів по території громади – десятки на добу, а в середньому кількість обстрілів по місту фіксують 50 на день.

«Досі понад тисяча місцевих мешканців залишається у місті. Їхні життя цілодобово під загрозою. Мирні люди в Авдіївці гинуть під обстрілами чи не щодня», – каже очільник МВА.

Він закликав місцевих жителів продовжувати евакуацію, оскільки ворожі атаки по населеному пункту не вщухають.

Також глава МВА розповів, що ситуація «дуже непроста, але контрольована», і російські окупанти втрачають сотні солдатів на цьому напрямку кожного дня.

Нагадаємо, триває 682-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: ЗСУ Авдіївка ворог військові окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони знищили три Су-34, новий глава МЗС Польщі відвідав Київ. Головне за 22 грудня
Сили оборони знищили три Су-34, новий глава МЗС Польщі відвідав Київ. Головне за 22 грудня
22 грудня, 2023, 21:00
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід одному із засновників компанії «Київгума»
Суд обрав запобіжний захід одному із засновників компанії «Київгума»
5 сiчня, 19:07
Рустем Умєров анонсував важливі напрацювання на 2024 рік
Визволення Криму: Умєров заінтригував планом України на 2024 рік
9 грудня, 2023, 10:51
Росіяни завдали удару аеробалістичною ракетою «Кинджал»
Росіяни атакували Хмельницьку область «Кинджалами»
14 грудня, 2023, 15:58
Зарплату брав російськими рублями. Екснаглядач херсонської колонії заперечував, що вчинив державну зраду
Український патріотизм за російські рублі? Суд виніс вирок екснаглядачу колонії з Херсона
30 грудня, 2023, 12:10
Рекрутинг до ЗСУ не скасовує мобілізацію: роз'яснення Міноборони
Рекрутинг до ЗСУ не скасовує мобілізацію: роз'яснення Міноборони
22 грудня, 2023, 10:23
РФ готує спецгрупи для вчинення диверсійних атак та провокацій
Росія планує провокації на півдні України – розвідка
28 грудня, 2023, 10:55
Ярослав Железняк розповів, що грошей вже зараз не вистачає на поточну кількість і потреби армії
Нардеп розповів, чи вистачить грошей на мобілізацію
28 грудня, 2023, 23:21
Через ворожий обстріл загорівся дах житлового будинку
Ворог випустив по Херсонщині пів тисячі снарядів за добу, пошкоджено будинки, школи та лікарні
3 сiчня, 08:48

Події в Україні

Окупанти третій день посилено штурмують Авдіївку. Барабаш розповів про ситуацію в місті
Окупанти третій день посилено штурмують Авдіївку. Барабаш розповів про ситуацію в місті
Ворог атакував Дніпро дронами: є постраждалі
Ворог атакував Дніпро дронами: є постраждалі
Чому люди не евакуюються з прифронтових регіонів: волонтерка назвала вагому причину
Чому люди не евакуюються з прифронтових регіонів: волонтерка назвала вагому причину
Польські фермери зняли блокаду на одному з пунктів пропуску на кордоні
Польські фермери зняли блокаду на одному з пунктів пропуску на кордоні
Єпархія покарала священника з Черкащини після звинувачень у чаклунстві
Єпархія покарала священника з Черкащини після звинувачень у чаклунстві
Окупанти обстріляли Нікопольщину: є загиблий, серед постраждалих діти
Окупанти обстріляли Нікопольщину: є загиблий, серед постраждалих діти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Російська пропаганда в захваті. Як мешканці закарпатського села порадували ворога
34K
Відомий військовий звернувся до ТЦК і Генштабу через мобілізацію
29K
Удар по аеродрому «Саки» в Криму: розвідка повідомила про втрати окупантів
18K
Хто розголошує адреси оборонних заводів? Держаудитслужба зробила заяву
15K
Чоловік відмовився від мобілізації, бо рідний брат уже воює: що вирішив суд
14K
У Підмосков’ї введено режим надзвичайної ситуації: яка причина (відео)

Новини

Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:48
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
Вчора, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
5 сiчня, 16:41
Генштаб назвав напрямок, де минулої доби були найзапекліші бої
5 сiчня, 07:00
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 січня
5 сiчня, 06:10

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua