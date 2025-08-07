РФ вдарила дронами по Дніпру: є поранені, пошкоджено адмінбудівлю (фото)

У Дніпрі виникли пожежі на декількох локаціях

У Дніпрі пошкоджено житлові будинки та транспортні засоби

У ніч на 7 серпня російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок удару постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Дніпрі через ворожу атаку четверо людей отримали поранення. Виникли пожежі на декількох локаціях. Пошкоджень зазнала адмінбудівля, підприємство, житлові будинки та транспортні засоби.

Водночас, за даними ДСНС, у Павлограді внаслідок влучання БпЛА виникла пожежа на одній з ділянок дачного кооперативу. У Синельниківському районі окупанти поцілили по навчальному закладу, виникло займання, яке ліквідували вогнеборці.

Також, рятувальники ліквідували наслідки російських атак у місті Кривий Ріг та в одному з населених пунктів Криворізького району. Загалом до робіт залучалися 160 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, 7 серпня російська терористична армія атакувала Пологівський район. Внаслідок чого загинула 62-річна жінка.

До слова, наразі триває 1261-й день великої війни.