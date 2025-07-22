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РФ вдарила по Одесі: є постраждала, зайнялася пожежа на парковці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ вдарила по Одесі: є постраждала, зайнялася пожежа на парковці
Постраждала одна людина внаслідок атаки РФ
фото: ДСНС Одещини

На місці атаки працювали психологи ДСНС

У ніч проти 22 липня російська терористична армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок чого постраждала людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин.

На місці працювали психологи ДСНС.

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фото: ДСНС Одещини

За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

РФ вдарила по Одесі: є постраждала, зайнялася пожежа на парковці фото 1

ДСНС залучала 17 одиниць техніки та 62 рятувальники.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти здійснили чергову атаку на Одесу. Ворог обстріляв місто ударними дронами. Як повідомили в ОВА, внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури.

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Теги: війна Одеса ДСНС

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