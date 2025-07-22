РФ вдарила по Одесі: є постраждала, зайнялася пожежа на парковці

На місці атаки працювали психологи ДСНС

У ніч проти 22 липня російська терористична армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок чого постраждала людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин.

‼️Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками



Внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин. pic.twitter.com/n6PDgnSYhi — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 22, 2025

На місці працювали психологи ДСНС.

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фото: ДСНС Одещини

За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

ДСНС залучала 17 одиниць техніки та 62 рятувальники.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти здійснили чергову атаку на Одесу. Ворог обстріляв місто ударними дронами. Як повідомили в ОВА, внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури.