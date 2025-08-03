На полі поблизу Павлограда з’явився величезний герб України

На Дніпропетровщині аграрій створив герб на полі пшениці за допомогою комбайна

Тризуб намалював під час жнив звичайний агроном

На одному з полів біля села Варварівка, що поблизу Павлограда, з’явився гігантський тризуб – державний герб України. Його намалював звичайний агроном, під час жнив. Як інформує «Главком», про це повідомляє 056.ua.

Щоб реалізувати задум, фермер Дмитро спершу ретельно спроєктував зображення на карті, розрахував розміри і траєкторії, а вже потім вивів величезний символ на полі.

Результат вразив не лише односельців, а й користувачів соцмереж – відео з дрона, на якому видно герб з висоти, вже набирає популярність.

«Аж душ перехоплює... Міць … Дякую хліборобам за таку красу... Слава Україні», – пишуть коментатори.

За даними Deep State, патріотичний витвір розташований приблизно за сто кілометрів від сірої зони. Попри близькість до бойових дій, люди тут не втрачають духу – навпаки, знаходять нові способи показати свою любов до України.

Раніше французькі винищувачі Mirage 2000 здійснили надзвичайно символічний політ над Чорним морем, вибудувавши траєкторію, яка візуально відтворила Тризуб. Цей демонстративний жест, що одразу ж привернув увагу світової спільноти та з’явився на платформах відстеження польотів, став проявом підтримки та солідарності з Україною.

Також у Львові встановили найбільший в Україні тризуб з 340 дідухів. Його висота – понад 7 метрів. Так, дідухів плели поранені військовослужбовці 80-ї окремої Десантно-штурмової Галицької бригади під пильним керівництвом 96-річної львів’янки Пелагії Живко.