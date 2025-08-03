Головна Скотч Життя
search button user button menu button

На полі поблизу Павлограда з’явився величезний герб України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Дніпропетровщині аграрій створив герб на полі пшениці за допомогою комбайна
фото: скріншот із відео

Тризуб намалював під час жнив звичайний агроном

На одному з полів біля села Варварівка, що поблизу Павлограда, з’явився гігантський тризуб – державний герб України. Його намалював звичайний агроном, під час жнив. Як інформує «Главком», про це повідомляє 056.ua.

Щоб реалізувати задум, фермер Дмитро спершу ретельно спроєктував зображення на карті, розрахував розміри і траєкторії, а вже потім вивів величезний символ на полі.

Результат вразив не лише односельців, а й користувачів соцмереж – відео з дрона, на якому видно герб з висоти, вже набирає популярність.

«Аж душ перехоплює... Міць … Дякую хліборобам за таку красу... Слава Україні», – пишуть коментатори.

За даними Deep State, патріотичний витвір розташований приблизно за сто кілометрів від сірої зони. Попри близькість до бойових дій, люди тут не втрачають духу – навпаки, знаходять нові способи показати свою любов до України.

Раніше французькі винищувачі Mirage 2000 здійснили надзвичайно символічний політ над Чорним морем, вибудувавши траєкторію, яка візуально відтворила Тризуб. Цей демонстративний жест, що одразу ж привернув увагу світової спільноти та з’явився на платформах відстеження польотів, став проявом підтримки та солідарності з Україною.

Також у Львові встановили найбільший в Україні тризуб з 340 дідухів. Його висота – понад 7 метрів. Так, дідухів плели поранені військовослужбовці 80-ї окремої Десантно-штурмової Галицької бригади під пильним керівництвом 96-річної львів’янки Пелагії Живко.

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина фермер відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цілити у тих, хто витягує з-під завалів – значить воювати проти самого життя, кажуть рятувальники
Росіяни цинічно вихваляються атаками на українських рятувальників
6 липня, 16:46
Спікер ОСУВ «Хортиця» повідомив, що бої тривають біля населених пунктів поблизу області
«Хортиця» повідомила про ситуацію на адмінмежі Дніпропетровщини
13 липня, 12:39
Сергій Лисак повідомив про атаку безпілотниками у місті Самар
Атака на Самар: пошкоджено інфраструктуру, можливе влучання в ТЦК
13 липня, 13:35
Ворог атакував кілька населених пунктів на Дніпропетровщині
РФ атакувала Дніпропетровщину: пошкоджено адмінбудівлю, лінію електропередач
11 липня, 08:13
На відео зафіксовано рейд на шахрайський кол-центр, який відбувся 8 липня у Києві
Роспропаганда поширила відео «втечі від ТЦК», яке виявилося рейдом на шахраїв
17 липня, 19:08
У своєму зверненні Василь Боднар подякував за запрошення на «сумну, але дуже необхідну церемонію
Поляки обурилися через промову українського посла: що їх розлютило?
19 липня, 16:56
Співробітник пошкодженої крамниці під час спілкування з правоохоронцями заперечив факт крадіжки товару
Мародерство на Лук'янівці після обстрілу? Поліція Києва спростовує фейк, який шириться в ЗМІ
21 липня, 15:58
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є поранений та багато руйнувань
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є поранений та багато руйнувань
25 липня, 07:55
У Житомирі люди влаштовують розваги на затоплених зливою вулицях
Аномальна злива в Житомирі: жителі розважаються в калюжах (відео)
30 липня, 13:48

Життя

На полі поблизу Павлограда з’явився величезний герб України
На полі поблизу Павлограда з’явився величезний герб України
Відомий режисер розповів, чому його син не виїжджає з окупованого Криму
Відомий режисер розповів, чому його син не виїжджає з окупованого Криму
Нова Зеландія запроваджує плату для туристів за візит до популярних локацій
Нова Зеландія запроваджує плату для туристів за візит до популярних локацій
У Китаї дайвер вижив після п’яти днів у затопленій печері
У Китаї дайвер вижив після п’яти днів у затопленій печері
Нова прем'єрка відвідала театр (фото)
Нова прем'єрка відвідала театр (фото)
На Кіровоградщині виявлено рідкісного павука-хамелеона: чи становить він загрозу
На Кіровоградщині виявлено рідкісного павука-хамелеона: чи становить він загрозу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2025
68K
Бутусов став командиром
46K
ISW: Кремль вимагає від України капітуляції, а не компромісу
5917
Харків’янка збудувала будинок зі сміття
5879
Аграрій спрогнозував, що буде з цінами на картоплю восени

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua