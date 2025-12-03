РФ вдарила «Іскандером» в адмінбудівлю в Кривому Розі: постраждала жінка
Унаслідок атаки пошкоджено багато багатоповерхівок
Російська терористична армія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок удару поранення отримала жінка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.
«Влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю. Багато пошкоджених багатоповерхівок. Штаб розгортаємо у школі навпроти будівлі влучання. Попередньо одна жінка поранена, не важка», – йдеться у повідомленні.
За даними влади, пожежу ліквідовано. Усі відповідні служби працюють на місці.
До слова, у ніч проти 3 грудня російська армія атакувала безпілотниками приватний сектор у шахтарському містечку Тернівка, що на Дніпропетровщині. Через атаку загинули двоє містян – шахтар Віталій Коротіч та шахтар на пенсії Валерій Каліневич.
