РФ вдарила «Іскандером» в адмінбудівлю в Кривому Розі: постраждала жінка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ вдарила «Іскандером» в адмінбудівлю в Кривому Розі: постраждала жінка
Через ракетну атаку у Кривому Розі багато пошкоджених багатоповерхівок
фото: Свої Кривий Ріг

Унаслідок атаки пошкоджено багато багатоповерхівок

Російська терористична армія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок удару поранення отримала жінка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

«Влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю. Багато пошкоджених багатоповерхівок. Штаб розгортаємо у школі навпроти будівлі влучання. Попередньо одна жінка поранена, не важка», – йдеться у повідомленні.

РФ вдарила «Іскандером» в адмінбудівлю в Кривому Розі: постраждала жінка фото 1

За даними влади, пожежу ліквідовано. Усі відповідні служби працюють на місці.

До слова, у ніч проти 3 грудня російська армія атакувала безпілотниками приватний сектор у шахтарському містечку Тернівка, що на Дніпропетровщині. Через атаку загинули двоє містян – шахтар Віталій Коротіч та шахтар на пенсії Валерій Каліневич.

