Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як війна змінила харчові звички українців: на чому економлять

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img

Українці свідомо спрощують споживання, зосереджуючись на базових продуктах

Повномасштабна війна продовжує суттєво змінювати щоденні рішення українців – від того, що вони кладуть у харчовий кошик, до того, як визначають для себе поняття про здорове життя. Як інформує «Главком», на New Food Summit 2025 дослідницька компанія Gradus презентувала результати третьої хвилі спеціального дослідження про те, як повномасштабна війна впливає на харчову поведінку українців.

Зокрема, 56% опитаних зазначають, що їхній раціон змінився під впливом війни, що на сім пунктів більше, ніж торік.

Головні чинники цих змін – зростання цін, психологічний стрес і наслідки атак, які впливають на побут і ритм життя.

Для жінок та людей 55+ особливо відчутним є вплив емоційного виснаження та порушення сну – ці фактори сильніше впливають на регулярність харчування та вибір продуктів.

Частка тих, хто зменшив витрати на продукти, зросла з 67% до 72%.

Як війна змінила харчові звички українців: на чому економлять фото 1

Більшість респондентів намагаються обмежувати кондитерські вироби, снеки та делікатеси. Жінки частіше відмовляються від солодкого (54%), водночас молодь менш схильна економити на алкогольних напоях (26%).

Таким чином, українці свідомо спрощують споживання, зосереджуючись на базових продуктах і мінімізуючи «емоційні» покупки.

Нагадаємо, на полицях українських магазинів продовжують зростати ціни на продукти. Така тенденція спостерігається саме холодну пору року, на що впливає загальний попит на товар та специфіка виробництва продукції.

Проте одним із головних чинників, що впливають на коливання цін на продукти в Україні – це проблема стабільного електропостачання.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що ціни на овочі та фрукти на українських ринках продовжують коливатися: тепличні помідори та огірки встановили нові рекорди, а ріпчаста цибуля теж подорожчала через погодні умови та скорочення пропозиції.

Повідомлялося, що нещодавно на українському ринку вперше за кілька місяців зафіксовано здешевлення огірків. Продавці були змушені знизити відпускні ціни на цей популярний овоч, що стало результатом збільшення пропозиції. Наразі оптові ціни на огірки коливаються в діапазоні 80–105 грн/кг.

Читайте також:

Теги: стрес молодь харчування українці продукти війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: у мене все чудово, я чудово проводжу час
Трамп онуці: «Я завершив сім війн і сподіваюся переконати Путіна»
12 жовтня, 10:49
Активність Сонця з 19 по 21 жовтня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 19-21 жовтня: якою буде сонячна активність
19 жовтня, 08:09
«Мене з моїм сином спробувала виставити зі сховища чергова підприємства»
Киянка розповіла, як чергові «Київпастрансу» хотіли вигнати її з сином із укриття
22 жовтня, 10:18
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2025 року
26 жовтня, 08:19
Нині триває 1342-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2025 року
27 жовтня, 08:17
Вартість однієї плитки «Жуколаду» – 49 грн
В Україні з'явився шоколад зі справжніми личинками жуків
29 жовтня, 09:44
Фахівці вже працюють на місці, оцінюють пошкодження й розпочинають відновлення
Уночі росіяни вдарили по газовій інфраструктурі
28 жовтня, 11:54
Військовий наголосив, що Покровсько-Мирноградська конгломерація є важливою для України
Військовий експерт пояснив, чому важливо утримати Покровсько-Мирноградську конгломерацію
5 листопада, 18:01
Чоловіка засуджено за відмову отримання «бойової» повістки
Суд зобов'язав ухилянта щомісячно донатити на ЗСУ
7 листопада, 11:55

Суспільство

Як війна змінила харчові звички українців: на чому економлять
Як війна змінила харчові звички українців: на чому економлять
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Богдана Олешка
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Богдана Олешка
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2025: традиції та молитва
Чоловік відмовився від мобілізації через дії ТЦК: чим усе закінчилося
Чоловік відмовився від мобілізації через дії ТЦК: чим усе закінчилося
Мати дівчинки, яку примусили співати «Калінку-малінку»: Фіни забувають, що Росія – не просто сусід
Мати дівчинки, яку примусили співати «Калінку-малінку»: Фіни забувають, що Росія – не просто сусід

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Сьогодні, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Вчора, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Вчора, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua