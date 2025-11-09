Як війна змінила харчові звички українців: на чому економлять

Українці свідомо спрощують споживання, зосереджуючись на базових продуктах

Повномасштабна війна продовжує суттєво змінювати щоденні рішення українців – від того, що вони кладуть у харчовий кошик, до того, як визначають для себе поняття про здорове життя. Як інформує «Главком», на New Food Summit 2025 дослідницька компанія Gradus презентувала результати третьої хвилі спеціального дослідження про те, як повномасштабна війна впливає на харчову поведінку українців.

Зокрема, 56% опитаних зазначають, що їхній раціон змінився під впливом війни, що на сім пунктів більше, ніж торік.

Головні чинники цих змін – зростання цін, психологічний стрес і наслідки атак, які впливають на побут і ритм життя.

Для жінок та людей 55+ особливо відчутним є вплив емоційного виснаження та порушення сну – ці фактори сильніше впливають на регулярність харчування та вибір продуктів.

Частка тих, хто зменшив витрати на продукти, зросла з 67% до 72%.

Більшість респондентів намагаються обмежувати кондитерські вироби, снеки та делікатеси. Жінки частіше відмовляються від солодкого (54%), водночас молодь менш схильна економити на алкогольних напоях (26%).

Таким чином, українці свідомо спрощують споживання, зосереджуючись на базових продуктах і мінімізуючи «емоційні» покупки.

Нагадаємо, на полицях українських магазинів продовжують зростати ціни на продукти. Така тенденція спостерігається саме холодну пору року, на що впливає загальний попит на товар та специфіка виробництва продукції.

Проте одним із головних чинників, що впливають на коливання цін на продукти в Україні – це проблема стабільного електропостачання.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що ціни на овочі та фрукти на українських ринках продовжують коливатися: тепличні помідори та огірки встановили нові рекорди, а ріпчаста цибуля теж подорожчала через погодні умови та скорочення пропозиції.

Повідомлялося, що нещодавно на українському ринку вперше за кілька місяців зафіксовано здешевлення огірків. Продавці були змушені знизити відпускні ціни на цей популярний овоч, що стало результатом збільшення пропозиції. Наразі оптові ціни на огірки коливаються в діапазоні 80–105 грн/кг.