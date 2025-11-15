Головна Спорт Новини
Був командиром штурмового відділення. ЗСУ ліквідували титулованого бурятського дзюдоїста

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 14 листопада в Улан-Уде

У липні цього року Фефелов підписав контракт з Міноборони РФ, а вже у серпні був знищений на Дніпропетровщині

Сили оборони знищили російського окупанта Дениса Фефелова. Про це повідомляє «Главком».

Денис Фефелов народився 30 квітня 2003 року в Улан-Уде (Бурятія).

З дитинства займався дзюдо. У 2018 році здобув бронзу чемпіонату Бурятії (серед спортсменів 2003-2005 років народження) з дзюдо у ваговій категорії до 60 кг. 

У 2020 році здобув срібло Всеросійських змагань з дзюдо «Кубок Олександра Корнєєва» серед дівчат та юнаків до 21 року (вагова категорія до 73 кг).

Отримав кандидатський розряд майстра спорту з дзюдо.

У липні цього року Фефелов підписав контракт з Міноборони РФ. Окупант був командиром штурмового відділення.

12 серпня гвардії рядовий Денис Фефелов був знищений захисниками України в районі населеного пункту Маліївка Дніпропетровської області.

Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 14 листопада в Улан-Уде.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

