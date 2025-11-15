Був командиром штурмового відділення. ЗСУ ліквідували титулованого бурятського дзюдоїста

Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 14 листопада в Улан-Уде

Сили оборони знищили російського окупанта Дениса Фефелова. Про це повідомляє «Главком».

Денис Фефелов народився 30 квітня 2003 року в Улан-Уде (Бурятія).

З дитинства займався дзюдо. У 2018 році здобув бронзу чемпіонату Бурятії (серед спортсменів 2003-2005 років народження) з дзюдо у ваговій категорії до 60 кг.

У 2020 році здобув срібло Всеросійських змагань з дзюдо «Кубок Олександра Корнєєва» серед дівчат та юнаків до 21 року (вагова категорія до 73 кг).

Отримав кандидатський розряд майстра спорту з дзюдо.

У липні цього року Фефелов підписав контракт з Міноборони РФ. Окупант був командиром штурмового відділення.

12 серпня гвардії рядовий Денис Фефелов був знищений захисниками України в районі населеного пункту Маліївка Дніпропетровської області.

Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 14 листопада в Улан-Уде.

