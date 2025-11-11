Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 11 листопада 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Карта бойових дій в Україні станом на 11 листопада 2025 року
Нині триває 1357-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 11 атак окупантів

За минулу добу відбулося 170 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 77 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 231 обстріл, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 286 дронів-камікадзе.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 11 листопада 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби зафіксовано 16 бойових зіткнень. Противник здійснив 145 артилерійських обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 листопада 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося десять бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 листопада 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

За добу зафіксовано 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Піщаного, Петропавлівки, Куп’янська та Глушківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 листопада 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися вперед у районі населеного пункту Коровин Яр та в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 листопада 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник шість разів атакував позиції Сил оборони у районах Серебрянки та Дронівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 листопада 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 листопада 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Агресор здійснив 14 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Русин Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 листопада 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 63 атаки агресора у районах населених пунктів Паньківка, Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 листопада 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів у бік населених пунктів Іванівка, Соснівка, Вороне, Орестопіль, Єгорівка.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 листопада 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворожі підрозділи здійснили три марні спроби просування до позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1357-й день повномасштабної війни в Україні.

війна Генштаб фронт

