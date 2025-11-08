Головна Країна Події в Україні
Росія атакувала передмістя Харкова ракетами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія атакувала передмістя Харкова ракетами
фото з відкритих джерел

Інформація про постраждалих не надходила 

У ніч на 8 листопада ворог масовано атакував Україну ракетами та безпілотниками. У передмісті Харкова продунали вибухи. Про це пише «Главком» із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Синєгубов повідомив, що у передмісті Харкова пролунала серія вибухів. Попередньо, ворог наніс ракетні удари. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

«Більш детальна інформація зʼясовується», – написав Синєгубов.

«Главком» писав, що у ніч на 8 листопада у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів внаслідок атаки БпЛА. Як стало відомо, ворожий безпілотник влучив у житловий будинок в одному із районів міста.

Відомо, що увечері, 6 листопада, російська терористична армія вдарила БпЛА по Дніпру. Виникла пожежа, є постраждалі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Зазначається, що у місті пошкоджена чотириповерхівка. Дані щодо збитків, завданих ворогом, продовжують уточнюватися. Кількість постраждалих збільшилася до шести. Троє з них залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу, зауважив очільник ОВА.

До слова, у Кам’янському на Дніпропетровщині рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка. Унаслідок нічної російської атаки на місто постраждали восьмеро людей – п'ять із них надзвичайники врятували з-під руїн.

Нагадаємо, ворог масовано атакував Кам'янське безпілотниками. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.

Теги: Олег Синєгубов вибух Харків

