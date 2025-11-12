Нічні атаки на Україну. Зеленський відзвітував про результати дронів-перехоплювачів

Зеленський: Ми обов’язково продовжимо розвивати технологію дронів-перехоплювачів, навчати екіпажі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що значно зростають результати у дронів-перехоплювачів. За його словами, країна працює над тіснішою взаємодією з партнерами щодо їх спільного виробництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

«Майже щоночі працюють наші захисники неба, відбиваючи російські атаки. І разом із підрозділами РЕБ, армійською авіацією, мобільними вогневими групами вже значно зростають результати у дронів-перехоплювачів: від початку місяця вже понад 150, є збиття і цієї ночі. І буде більше», – наголосив глава держави.

Зеленський додав: «Ми обов’язково продовжимо розвивати технологію дронів-перехоплювачів, навчати екіпажі. Міністерство оборони контрактує всі виробничі потужності перехоплювачів. Працюємо над тіснішою взаємодією з партнерами – спільне виробництво, фінансування дозволять нам масштабувати це швидше. Дякую всім, хто розвиває напрям».

Зауважимо, за даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 12 листопада РФ атакувала Україну 121 ударним БпЛА. Протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих дронів.

Нагадаємо, у матері Bloomberg йдеться, що Україна стала супердержавою в галузі безпілотників, випускаючи 4 млн різних типів на рік для ударів по російських цілях на полі бою і в глибині країни. За деякими оцінками, США щорічно виробляють близько 100 тис. військових дронів.