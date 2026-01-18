Головна Країна Політика
Український ексміністр спільно з американцями з Гарварду пише «біблію про війну»

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Український ексміністр спільно з американцями з Гарварду пише «біблію про війну»
Дмитро Кулеба розповів, що до роботи над новою книгою долучився також Гарвардський університет
фото: glavcom.ua

Нова книга українського дипломата побачить світ наприкінці 2027 року

Міністр закордонних справ у 2020-2024 роках Дмитро Кулеба розповів, що зараз працює над новою книжкою, яку планує видати за межами України. Як передає «Главком», про це у суботу експосадовець заявив у Хмельницькому під час презентації своєї книги «Дипломатична кухня воєнного часу».

«Буде велика книга про війну, яка вийде у США та європейських країнах. Вийде вона англійською мовою», – сказав ексміністр.

За словами Кулеби, до роботи також долучено Гарвардський університет. Орієнтовно видання планується опублікувати наприкінці 2027 року – на початку 2028 року.

«Амбіція написати своєрідну біблію про війну. Тобто якщо хтось через 10 років захоче дізнатися, що там було (у російсько-українській війні – «Главком») і чому саме так, він обов’язково брав саме цю книгу. Ставлю собі дуже високу планку», – наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, нині триває 1425-й день повномасштабної війни, розв'язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський 5 січня провів зустріч із колишнім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Глава держави заявив про важливість посилення українського голосу у світі та повідомив про домовленість визначити напрями подальшої взаємодії.

Раніше президент Володимир Зеленський відмовився коментувати можливу майбутню посаду колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Відповідаючи на запитання журналістів щодо ролі ексочільника МЗС у подальшій роботі, глава держави заявив: «Не скажу».

