РФ вдарила по вугільному підприємству на Донеччині: є загиблий (фото)

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники з-під завалів вилучили тіло чоловіка

Російська ракета влучила у триповерхову адміністративну будівлю

Російська армія вранці 10 січня завдала удару по одному із вугільнодобувних підприємств у місті Мирноград на Донеччині, унаслідок чого загинув чоловік. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області.

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Ракета поцілила в триповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого відбулося часткове руйнування будівлі з третього по перший поверхи. За інформацією під завалами перебувала одна особа.

Ворог завдав удару по одному з вугледобувних підприємств Мирнограда фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники з-під завалів вилучили тіло чоловіка. Його анкетні дані встановлюються.

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Загалом, рятувальники розібрали 85 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи завершені.

Ракета влучила у триповерхову адмінбудівлю фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Нагадаємо, у ніч проти 6 січня російські загарбники завдали двох ударів по Покровському району Донецької області ракетами С-300 . Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади.

Повідомлялося про 11 загиблих людей у Покровському районі, серед яких п'ятеро дітей, а також вісьмох поранених.