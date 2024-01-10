РФ вдарила по вугільному підприємству на Донеччині: є загиблий (фото)
Російська ракета влучила у триповерхову адміністративну будівлю
Російська армія вранці 10 січня завдала удару по одному із вугільнодобувних підприємств у місті Мирноград на Донеччині, унаслідок чого загинув чоловік. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області.
Ракета поцілила в триповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого відбулося часткове руйнування будівлі з третього по перший поверхи. За інформацією під завалами перебувала одна особа.
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники з-під завалів вилучили тіло чоловіка. Його анкетні дані встановлюються.
Загалом, рятувальники розібрали 85 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи завершені.
Нагадаємо, у ніч проти 6 січня російські загарбники завдали двох ударів по Покровському району Донецької області ракетами С-300 . Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади.
Повідомлялося про 11 загиблих людей у Покровському районі, серед яких п'ятеро дітей, а також вісьмох поранених.
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