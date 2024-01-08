Ракетний удар по Харкову 2 січня: у лікарні помер ще один поранений

У медзакладі обірвалося життя 56-річного чоловіка

У результаті ворожого обстрілу Харкова, здійсненого окупантами вранці 2 січня, у лікарні помер ще один постраждалий. Про це сьогодні повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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«Уночі у лікарні помер один із поранених внаслідок обстрілу Харкова, який стався 2 січня, – 56-річний чоловік, тривалий час він перебував у важкому стані», – написав глава області.

Нагадаємо, що, за даними Синєгубова, внаслідок ракетного удару по Харкову 2 січня постраждали 62 людей, з них шестеро – діти. Одна жінка загинула. Згодом у лікарні померла ще одна з поранених внаслідок обстрілу Харкова – 84-річна жінка.

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Як повідомлялося, сьогодні в лікарні помер один потерпілий під час ракетної атаки на Київ 2 січня.

Раніше влада показала фото і відео наслідків раетного удару по Харкову 2 січня.