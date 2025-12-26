Головна Країна Події в Україні
В окремих областях 26 грудня 2025 року введено аварійні відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
В окремих областях 26 грудня 2025 року введено аварійні відключення світла
колаж: glavcom.ua

Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації

Росіяни атакували об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу все пошкоджене обладнання», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему сьогодні у більшості регіонів України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання світла: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих областях наразі застосовані аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень у цих регіонах наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації.

Нагадаємо, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Укренерго відключення світла війна

