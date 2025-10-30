Росія атакує Суми безпілотниками: є постраждалі, влучання у житлові будинки
Окупанти б'ють БпЛА по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сум
У ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакує Суми безпілотниками. Є постраждалі. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає «Главком».
За інформацією Григорова, окупанти б'ють БпЛА по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі. Вже п’ять ударів.
Попередньо, епіцентр уражень – не житловий сектор, але є постраждалі цивільні.
«Залучені екстрені служби. Наслідки з’ясовуються з урахуванням безпекових загроз. Атака триває. Залишайтеся в укриттях», – зазначив Григоров.
Як повідомив Григоров, Росія спрямувала по Сумах десять безпілотників лише за одну годину. Всі удари – прицільно в цивільну інфраструктуру. Є влучання у дев’ятиповерхівку та двоповерховий житловий будинок у різних районах міста.
Григоров написав, що двом постраждалим із багатоповерхівки – неповнолітній дівчині та літній жінці вже надали допомогу на місці.
Раніше російська терористична армія вдарила дроном по автозаправній станції у Сумах. Внаслідок чого постраждали люди. Про це повідоми в. о. Сумського міського голови Артем Кобзар.
«Близько 11:15 зафіксовано влучання БпЛА, попередньо типу «Італмас», по одній із автозаправних станцій у Зарічному районі міста. За попередньою інформацією, постраждало четверо людей», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей, є загиблі.
Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.
Зауважимо, російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Водночас польська авіація провела операцію в своєму повітряному просторі через масований російський обстріл України.
Як повідомлялося, у ніч проти 30 жовтня російські терористи атакували Вінниччину. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів. Постраждали люди.
До слова, російська терористична армія масовано вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури Прикарпаття.
