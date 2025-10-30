Росія атакує Суми безпілотниками: є постраждалі, влучання у житлові будинки

Окупанти б'ють БпЛА по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сум

У ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакує Суми безпілотниками. Є постраждалі. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає «Главком».

За інформацією Григорова, окупанти б'ють БпЛА по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі. Вже п’ять ударів.

Попередньо, епіцентр уражень – не житловий сектор, але є постраждалі цивільні.

«Залучені екстрені служби. Наслідки з’ясовуються з урахуванням безпекових загроз. Атака триває. Залишайтеся в укриттях», – зазначив Григоров.

Як повідомив Григоров, Росія спрямувала по Сумах десять безпілотників лише за одну годину. Всі удари – прицільно в цивільну інфраструктуру. Є влучання у дев’ятиповерхівку та двоповерховий житловий будинок у різних районах міста.

Григоров написав, що двом постраждалим із багатоповерхівки – неповнолітній дівчині та літній жінці вже надали допомогу на місці.

фото: Сумська обласна військова адміністрація

Раніше російська терористична армія вдарила дроном по автозаправній станції у Сумах. Внаслідок чого постраждали люди. Про це повідоми в. о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

«Близько 11:15 зафіксовано влучання БпЛА, попередньо типу «Італмас», по одній із автозаправних станцій у Зарічному районі міста. За попередньою інформацією, постраждало четверо людей», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей, є загиблі.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Зауважимо, російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Водночас польська авіація провела операцію в своєму повітряному просторі через масований російський обстріл України.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 жовтня російські терористи атакували Вінниччину. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів. Постраждали люди.

До слова, російська терористична армія масовано вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури Прикарпаття.