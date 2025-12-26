Головна Країна Події в Україні
Росія пробує розширити бойові дії на Сумщині: ДПСУ пояснила, що відбувається

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Росія пробує розширити бойові дії на Сумщині: ДПСУ пояснила, що відбувається
Cело Грабовське Краснопільської громади на Сумщині перебуває в окупації
скріншот з deepstate

Прикордонники заявили, що спроби армії РФ розширити бойові дії на Сумщині зазнають невдач

Російські підрозділи не досягають результатів у спробах просунутися та розширити бойові дії на території Краснопільської громади Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

За його словами, російські військові зазнають втрат і не можуть реалізувати плани щодо розширення зони бойових дій на цьому напрямку.

«Досягти результатів щодо подальшого просування, розширення боїв по території нашої країни противник не може. Натомість несе втрати», – наголосив речник ДПСУ.

Демченко зазначив, що українські підрозділи системно уражають як російських військових, які вже перебувають на території України, так і піхотні групи, що намагаються прорватися з боку РФ. Основною метою Сил оборони залишається недопущення просування противника вглиб Сумщини.

За даними ДПСУ, станом на 25 грудня активних атак російських військ на позиції українських підрозділів у районі Грабовського не зафіксовано. Водночас противник зберігає спроби тиску на інших ділянках прикордоння.

Активність російських підрозділів зосереджена в межах Хотінської, Юнаківської та Краснопільської громад. Демченко повідомив, що у Хотінській громаді російські військовослужбовці «довгий час» намагаються просунутися, однак безрезультатно.

18 грудня російські військовослужбовці зайшли до села Грабовське Краснопільської громади. За даними місцевої влади та правоохоронних органів, підрозділи 36-ї окремої мотострілецької бригади РФ викрали з населеного пункту 52 цивільних жителів, серед яких були діти. Також у цей період у полон потрапили 13 українських військовослужбовців.

Населений пункт Грабовське Краснопільської громади Сумської області нині перебуває під контролем російських окупаційних підрозділів. Водночас противник не має можливості просунутися за межі села вглиб території України.

