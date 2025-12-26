Дрони РФ атакували Волинь: пошкоджено локомотив і вагон

Вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо

Атака дронів РФ на Волинь спричинила пошкодження об’єктів Львівської залізниці на станції Ковель, зокрема, локомотива та вантажного вагона. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба у п'ятницю, 26 грудня.



«Внаслідок атаки безпілотниками є пошкодження Львівської залізниці на станції Ковель. Пошкоджено локомотив та вантажний вагон, вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо», – написав він.

Російські безпілотники атакували станцію Ковель на Волині фото: Олексій Кулеба

Наразі працівники Укрзалізниці ліквідують наслідки.

Нагадаємо, що у ніч на 26 грудня російські терористи вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури у Волинській області. Про це повідомив начальник Волинської ОВА Іван Рудницький. Окупанти атакували безпілотниками Волинську область. Як стало відомо, під ударом опинилася критична інфраструктура регіону.

У ніч проти 26 грудня російська терористична армія атакувала порти на Одещині. Унаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна.