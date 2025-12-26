Головна Країна Події в Україні
Дрони РФ атакували Волинь: пошкоджено локомотив і вагон

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Дрони РФ атакували Волинь: пошкоджено локомотив і вагон
Волинь під атакою дронів
Фото: Олексій Кулеба

Вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо

Атака дронів РФ на Волинь спричинила пошкодження об’єктів Львівської залізниці на станції Ковель, зокрема, локомотива та вантажного вагона. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба у п'ятницю, 26 грудня.

«Внаслідок атаки безпілотниками є пошкодження Львівської залізниці на станції Ковель. Пошкоджено локомотив та вантажний вагон, вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо», – написав він.

Російські безпілотники атакували станцію Ковель на Волині
Російські безпілотники атакували станцію Ковель на Волині
фото: Олексій Кулеба

Наразі працівники Укрзалізниці ліквідують наслідки.

Нагадаємо, що у ніч на 26 грудня російські терористи вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури у Волинській області. Про це повідомив начальник Волинської ОВА Іван Рудницький. Окупанти атакували безпілотниками Волинську область. Як стало відомо, під ударом опинилася критична інфраструктура регіону.

У ніч проти 26 грудня російська терористична армія атакувала порти на Одещині. Унаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна.

