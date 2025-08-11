Безпілотники СБУ атакували російський оборонний завод

СБУ продовжує роботу з демілітаризації об’єктів, які виробляють зброю для терору мирних українських міст

СБУ вдарила безпілотниками по російському заводу, що виробляє компоненти для ракет Х-32 та Х-10

Сьогодні вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України вразили виробничі потужності «Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна» у нижегородській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Це підприємство є важливою складовою російського військово-промислового комплексу. Воно виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп’ютери та інші компоненти, зокрема для ракет Х-32 та Х-101. Завод входить до складу корпорації «Тактичне ракетне озброєння».

💥 Безпілотники СБУ вранці 11 серпня уразили Арзамаський приладобудівний завод, що виробляє комплектуючі до ракет Х-32 та Х-101 - джерела у спецслужбі pic.twitter.com/TuFkf3XoO8 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 11, 2025

За попередніми даними, по заводу влучили щонайменше чотири безпілотники СБУ.

Поінформоване джерело в СБУ повідомило, що підприємства ВПК Росії, які працюють на війну проти України, є «абсолютно законними військовими цілями».

«СБУ продовжує роботу з демілітаризації об’єктів, які виробляють зброю для терору мирних українських міст», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, на світанку 11 серпня з'явилась інформація від російських пабліків про атаку дронів на Нижньогородську область. За повідомленням каналів, атаковано приладобудівний завод у Арзамасі, передає «Главком».

Як повідомили місцеві пабліки, близько 03:55 у небі пролунали три «хлопки» та один потужний вибух. Очевидці нарахували щонайменше п’ять безпілотників, додавши, що вони летіли дуже низько.