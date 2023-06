Міноборони Британії показало нові дрони, які невдовзі відправляться в Україну

Міністерство оборони Британії показало нові безпілотники, які незабаром відправляться на потреби Збройних сил України. Відповідне відео відомство опублікувало у Twitter.

Як зазначається, дрони були офіційно представлені лише влітку 2022 року та увійдуть до пакету військової допомоги, анонсованого в лютому 2023 року. Уже наступного місяця перші партії нових дронів прибудуть в Україну.

«Міжнародний фонд для України надасть критично важливі можливості для України, постачання першого раунду закупівель мають бути виконані наступного місяця», – йдеться в повідомленні британського міноборони.

Крім того, у межах другого раунду закупівель буде надано пакет ППО вартістю 92 млн фунтів стерлінгів (116,33 млн доларів).

