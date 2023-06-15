Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міноборони Британії показало нові дрони, які невдовзі відправляться в Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Міноборони Британії показало нові дрони, які невдовзі відправляться в Україну
Британія відправить Україні нові безпілотники
фото: скриншот відео

Перші партії нових безпілотників прибудуть в Україну вже наступного місяця 

Міністерство оборони Британії показало нові безпілотники, які незабаром відправляться на потреби Збройних сил України. Відповідне відео відомство опублікувало у Twitter.

Як зазначається, дрони були офіційно представлені лише влітку 2022 року та увійдуть до пакету військової допомоги, анонсованого в лютому 2023 року. Уже наступного місяця перші партії нових дронів прибудуть в Україну.

«Міжнародний фонд для України надасть критично важливі можливості для України, постачання першого раунду закупівель мають бути виконані наступного місяця», – йдеться в повідомленні британського міноборони.

Крім того, у межах другого раунду закупівель буде надано пакет ППО вартістю 92 млн фунтів стерлінгів (116,33 млн доларів).

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, активність російської тактичної авіації нині значно нижча, ніж на початку війни, хоча за останні два тижні побільшало бойових вильотів РФ над півднем України.

Крім того, британська розвідка повідомляла, що Іран продовжує порушувати резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН та постачати безпілотні літальні апарати Росії. 

Теги: безпілотник допомога ЗСУ Велика Британія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атаку здійснило угруповання Clop
Російські хакери викрали дані майже 100 тис. працівників британських компаній
7 червня, 17:20
Президент США Джо Байден та прем’єр Британії Ріші Сунак
Сунак поїде до Байдена домовлятися про військову допомогу для України
30 травня, 21:02
Мережа вибухнула мемами про безпілотник, який над Москвою «запустила» Ані Лорак
Мережа вибухнула мемами про безпілотник, який над Москвою «запустила» Ані Лорак
30 травня, 16:15

Політика

Міноборони Британії показало нові дрони, які невдовзі відправляться в Україну
Міноборони Британії показало нові дрони, які невдовзі відправляться в Україну
США перекинули на Близький Схід новітні винищувачі F-22: причина
США перекинули на Близький Схід новітні винищувачі F-22: причина
Швеція допоможе Україні з ліквідацією наслідків підриву ГЕС
Швеція допоможе Україні з ліквідацією наслідків підриву ГЕС
Європарламент визнав підрив росіянами Каховської ГЕС воєнним злочином
Європарламент визнав підрив росіянами Каховської ГЕС воєнним злочином
Нідерланди посилять українські системи ППО
Нідерланди посилять українські системи ППО
Лукашенко заявив, що Росія та Україна домовлялися про «оренду» Криму. Кремль заперечує
Лукашенко заявив, що Росія та Україна домовлялися про «оренду» Криму. Кремль заперечує

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Тарас Чорновіл: Я не маю претензій до Аліни Михайлової
23K
Урочище Вирва до та після підриву росіянами Каховській ГЕС (разючі фото)
9096
Ракетний обстріл Одеси: російські окупанти влучили в McDonald's
7567
Обстріляти соратника Кадирова допомогли «вагнерівці» – підполковник армії РФ
7525
«Це зрада». Залужний пояснив, чому не підірвав мости через Дніпро
5575
Як випарувалися 2 млрд грн. Найбільші підприємства Черкас розв’язують корупційний ребус

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Вчора, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Вчора, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
12 червня, 05:17

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту