Міноборони Британії показало нові дрони, які невдовзі відправляться в Україну

Перші партії нових безпілотників прибудуть в Україну вже наступного місяця

Міністерство оборони Британії показало нові безпілотники, які незабаром відправляться на потреби Збройних сил України. Відповідне відео відомство опублікувало у Twitter.

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Як зазначається, дрони були офіційно представлені лише влітку 2022 року та увійдуть до пакету військової допомоги, анонсованого в лютому 2023 року. Уже наступного місяця перші партії нових дронів прибудуть в Україну.

«Міжнародний фонд для України надасть критично важливі можливості для України, постачання першого раунду закупівель мають бути виконані наступного місяця», – йдеться в повідомленні британського міноборони.

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Крім того, у межах другого раунду закупівель буде надано пакет ППО вартістю 92 млн фунтів стерлінгів (116,33 млн доларів).

The International Fund for Ukraine is supplying critical capabilities for Ukraine, with deliveries from the first procurement round due next month.



Yesterday we announced a £92m air defence package, to be provided through the second procurement round: https://t.co/wipYETa8Ur pic.twitter.com/XOvX1yJ1qa — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 14, 2023

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, активність російської тактичної авіації нині значно нижча, ніж на початку війни, хоча за останні два тижні побільшало бойових вильотів РФ над півднем України.

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Крім того, британська розвідка повідомляла, що Іран продовжує порушувати резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН та постачати безпілотні літальні апарати Росії.