У російському Краснодарі пролунала гучна «бавовна» (відео)

Про наслідки вибухів у Краснодарі поки що не відомо

Місцеві мешканці почули сильні вибухи

У місті Краснодар, що на півдні РФ, уночі 15 червня, прогриміли потужні вибухи. Відео поширили місцеві телеграм-канали.

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Про наслідки вибухів наразі не повідомляється. Між мешканцями Краснодара в соцмережах точаться дискучії, що саме спричинило вибухи. Одні кажуть, що бачили безпілотник, а інші вказують на російську авіацію.

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Наразі місцева влада ніяк не коментувала інцидент.

Нагадаємо, 13 червня вранці виникла масштабна пожежа у російському Краснодарі: палала нафтобаза.

До слова, наприкінці травня у Краснодарському краї РФ виникла пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. Імовірна причина – влучання безпілотників.