У російському Краснодарі пролунала гучна «бавовна» (відео)
Місцеві мешканці почули сильні вибухи
У місті Краснодар, що на півдні РФ, уночі 15 червня, прогриміли потужні вибухи. Відео поширили місцеві телеграм-канали.
Про наслідки вибухів наразі не повідомляється. Між мешканцями Краснодара в соцмережах точаться дискучії, що саме спричинило вибухи. Одні кажуть, що бачили безпілотник, а інші вказують на російську авіацію.
Наразі місцева влада ніяк не коментувала інцидент.
Нагадаємо, 13 червня вранці виникла масштабна пожежа у російському Краснодарі: палала нафтобаза.
До слова, наприкінці травня у Краснодарському краї РФ виникла пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. Імовірна причина – влучання безпілотників.
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