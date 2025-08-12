Втрати ворога станом на 12 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

фото з відкритих джерел

Нині триває 1266-й день повномасштабної війни

Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 12 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 12 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 12 серпня втратила:

особового складу ‒ близько 1065220 (+980) осіб,

танків ‒ 11098 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 23119 (+5) од,

артилерійських систем – 31406 (+26) од,

РСЗВ – 1464 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1205 (+1) од,

літаків – 421 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50753 (+107) од,

крилаті ракети ‒ 3556 (+0) од,

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 58219 (+106) од,

спеціальна техніка ‒ 3937 (+1).

Втрати ворога у війні станом на 12 серпня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1266-й день повномасштабної війни в Україні.