Втрати ворога станом на 12 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Нині триває 1266-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів

 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 12 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 12 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 12 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1065220 (+980) осіб,
  • танків ‒ 11098 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23119 (+5) од,
  • артилерійських систем – 31406 (+26) од,
  • РСЗВ – 1464 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1205 (+1) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50753 (+107) од,
  • крилаті ракети ‒ 3556 (+0) од,
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58219 (+106) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3937 (+1).
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1266-й день повномасштабної війни в Україні.

