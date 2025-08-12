Втрати ворога станом на 12 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 12 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 12 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 12 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 1065220 (+980) осіб,
- танків ‒ 11098 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23119 (+5) од,
- артилерійських систем – 31406 (+26) од,
- РСЗВ – 1464 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1205 (+1) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50753 (+107) од,
- крилаті ракети ‒ 3556 (+0) од,
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58219 (+106) од,
- спеціальна техніка ‒ 3937 (+1).
Як відомо, триває 1266-й день повномасштабної війни в Україні.