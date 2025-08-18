Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла

Федоров розповів про наслідки атаки на Запоріжжя

На місці влучань завершено пошуково-рятувальні роботи

Станом на вечір, 18 серпня, у Запоріжжі знов зросла кількість поранених – за допомогою звернулись вже 30 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«До 30 осіб збільшилася кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога», – розповів Федоров.

Він додав, що через ворожий обстріл пошкоджено або зруйновано 11 багатоквартирних будинків, а також 10 будинків приватного сектору та нежитлові будівлі: «З повідомленнями про руйнування та пошкодження житла до фахівців райадміністрацій звернулися 70 осіб».

Федоров додав, що на місці влучань вже завершено пошуково-рятувальні роботи. Продовжують працювати комунальники, які ліквідують наслідки атаки.

Начальник Запорізької ОВА подякував рятувальникам, медикам, поліцейським та комунальникам, які не шкодують себе, щоб врятувати життя та підтримати українців.

Нагадаємо, 18 серпня російські окупанти завдали два удари по Запоріжжю. Щонайменше три людини загинули, спалахнули пожежі. Частина поранених продовжуватиме лікування амбулаторно. Всім надається необхідна медична допомога.

Також російська окупаційна армія атакувала Харків: спочатку балістичною ракетою, а потім дронами «Шахед».

Ба більше, РФ уночі атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок чого виникли пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували потужне займання. До гасіння залучався пожежний потяг «Укрзалізниці».