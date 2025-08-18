Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла
Федоров розповів про наслідки атаки на Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

На місці влучань завершено пошуково-рятувальні роботи

Станом на вечір, 18 серпня, у Запоріжжі знов зросла кількість поранених – за допомогою звернулись вже 30 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«До 30 осіб збільшилася кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога», – розповів Федоров.

Він додав, що через ворожий обстріл пошкоджено або зруйновано 11 багатоквартирних будинків, а також 10 будинків приватного сектору та нежитлові будівлі: «З повідомленнями про руйнування та пошкодження житла до фахівців райадміністрацій звернулися 70 осіб».

Федоров додав, що на місці влучань вже завершено пошуково-рятувальні роботи. Продовжують працювати комунальники, які ліквідують наслідки атаки.

Начальник Запорізької ОВА подякував рятувальникам, медикам, поліцейським та комунальникам, які не шкодують себе, щоб врятувати життя та підтримати українців.

Нагадаємо, 18 серпня російські окупанти завдали два удари по Запоріжжю. Щонайменше три людини загинули, спалахнули пожежі. Частина поранених продовжуватиме лікування амбулаторно. Всім надається необхідна медична допомога.

Також російська окупаційна армія атакувала Харків: спочатку балістичною ракетою, а потім дронами «Шахед».

Ба більше, РФ уночі атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок чого виникли пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували потужне займання. До гасіння залучався пожежний потяг «Укрзалізниці».

Читайте також:

Теги: Запоріжжя росія війна ракета дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Високопоставлений український чиновник назвав позицію Трампа на саміті «ударом у спину»
«Це удар у спину»: FT розповів про реакцію України на зустріч Трампа та Путіна
16 серпня, 22:27
Внаслідок ракетного удару утворилася величезна вирва
У Запоріжжі з провалля, утвореного вибухом, витягли людину з опіками – ОВА
Сьогодні, 11:33
Росія нанесла серію показових та цинічних ударів по українським містам
Путін показово вбиватиме: Зеленський про масовані удари росіян по українським містам
Сьогодні, 13:57

Події в Україні

В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла
Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла
Герой України очолив управління штурмових військ ЗСУ
Герой України очолив управління штурмових військ ЗСУ
Шмигаль підтвердив запуск виробництва української далекобійної ракети «Фламінго»
Шмигаль підтвердив запуск виробництва української далекобійної ракети «Фламінго»
Сирський визнав, що іноді отримує неправдиві доповіді з фронту
Сирський визнав, що іноді отримує неправдиві доповіді з фронту
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 24
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 24

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
3999
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
3728
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
2742
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони
2005
Про умови Путіна, які страшніші за «Орєшнік»

Новини

Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Сьогодні, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua