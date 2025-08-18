Духовний радник Трампа прокоментував релігійні вимоги Путіна в Україні

Марк Бернс: «Правда полягає в тому, що Росія зробила релігію зброєю»

Російський диктатор Володимир Путін використовує Московську церкву в Україні для виправдання війни, благословення ракет і обману мільйонів людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на духовного радника Трампа, пастора Марка Бернса.

«Глибоке занепокоєння викликає той факт, що під час мирних переговорів на Алясці Володимир Путін мав нахабство вимагати захисту для Російської православної церкви в Україні. Це та сама інституція, яку Кремль використовує для виправдання війни, благословення ракет і обману мільйонів людей, вдаючи, що їхнє вторгнення є якимось чином святим», – каже Бернс.

Як зазначив пастор, Україна відстоює релігійну свободу. Водночас слова Путіна про захист РПЦ є лицемірством, оскільки РФ забороняє та закриває українські церкви на окупованих територіях.

«Український народ не намагається змусити замовкнути віру. Він виступає проти корумпованої системи, яка використовує ім'я Бога для благословення насильства. Глава Російської православної церкви назвав війну проти України святою місією і пообіцяв прощення тим, хто вбиває невинних людей. Це не християнство. Це фальшива релігія, яку використовують для служіння імперії», – додав він.

Водночас радник Трампа підтримав Всеукраїнську раду церков і релігійних організацій. Він зазначив, що підтримує право України визначати власне майбутнє, вільне від погроз і маніпуляцій.

«В ім'я Ісуса я молюся за мир. Але справжній мир повинен ґрунтуватися на правді. Правда полягає в тому, що Росія зробила релігію зброєю. І Україна має рацію, викриваючи це. Я стою з Україною. Я стою з церквою. Я стою за свободу», – наголосив Бернс.

Нагадаємо, під час зустрічі з Папою Римським Левом XIV представник Російської православної церкви поскаржився понтифіку на «гоніння», яким піддається сьогодні Українська православна церква Московського патріархату.

До слова, російський терорист та так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що заборона Московської церкви, яка діє в Україні під брендом УПЦ, призведе до знищення «єдиного російського простору», який продовжував діяти в Україні.