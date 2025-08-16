На Донеччині дрон змусив здатися у полон ексгравця збірної Росії з регбі

Дрон скинув окупанту записку з інструкцією

На Торецькому напрямку аеророзвідники бригади «Хижак» патрульної поліції взяли в полон російського штурмовика з позивним Регбіст. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу бригади.

Так, двоє бійців РФ наблизилися до українських позицій. Аеророзвідники з повітря атакували їх влучними скидами: один із загарбників, зазнавши поранень, застрелився на місці, інший підняв руки, показавши, що готовий здатися в полон.

Дрон скинув записку з інструкцією: «Хочеш жити – йди за дроном». Полонений виконав наказ і дійшов до українських позицій, де його зустріли українські бійці.

Російському полоненому 43 роки, він родом із Казані, колишній гравець збірної Росії з регбі, який мав власну криптовалютну фірму. Після банкрутства і боргів у шість мільйонів рублів чоловік розлучився, а нова дівчина порадила піти «заробити» на війні. Попри обіцянки не потрапляти на передову, його відправили у штурмову групу.

За словами Регбіста, він не хотів убивати українців і поки не впевнений, що хоче повернутися до Росії, оскільки боїться, що його знову відправлять на війну.

Раніше полонений окупант розповів українським бійцям, що потрапив на війну, бо хотів одружитися, щоб отримати громадянство РФ.

Також журналіст та блогер «Апостол» Дмитро Карпенко після початку повномасштабного вторгнення взяв інтерв’ю у більш як півтора тисяч полонених росіян. Він поділився, яка історія, розказана окупантом, змусила волосся на його голові рухатися.

Як відомо, останній обмін полоненими відбувся 23 липня. Це був вже дев’ятий етап, про який було домовлено в Стамбулі. Цього разу додому повернулися важкохворі й тяжкопоранені захисники.