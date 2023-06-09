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Росіяни обстріляли затоплений Херсон

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни обстріляли затоплений Херсон
Росіяни з артилерії обстрілюють прибережні території Херсону
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти обстрілюють прибережні території Херсону

9 червня російські окупанти знову обстріляли Херсон, який підтопило через підрив дамби Каховської ГЕС. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Росіяни знову обстрілюють Херсон. Гатять по прибережних територіях», – йдеться у повідомленні. 

Варто зауважити, що в Херсоні тривають рятувальні операції – безліч вулиць затоплені. Одноповерхові будинки подекуди майже повністю під водою. Людей на човнах намагаються евакуювати наші військові та рятувальник. Крім того, в місті працюють багато зооволонтерів – вони рятують домашніх та безпритульних тварин.

Нагадаємо, що 8 червня окупанти обстріляли Херсон, де тривала евакуація

6 червня Каховську ГЕС підірвали окупанти. Білий дім заявив, що відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Триває 471-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.

Теги: окупанти війна обстріл Херсон

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