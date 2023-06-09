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Окупанти знову обстріляли Херсон під час евакуації: є поранені

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти знову обстріляли Херсон під час евакуації: є поранені
Евакуйовані жителі підтопленого Херсона
фото з відкритих джерел

Внаслідок обстрілу ворога травмовано троє людей

Російська армія знову обстріляла Херсон під час евакуації, поранень зазнали троє людей, серед них неповнолітня дівчина. Про це Херсонська обласна прокуратура повідомляє у Телеграмі.

За даними слідства, 9 червня близько 17:40 під час проведення евакуаційних заходів російські військові вкотре обстріляли обласний центр.

Внаслідок цього травмовано троє людей, серед яких неповнолітня дівчина.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Зокрема пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що 8 червня під час масштабної  повітряної тривоги російські окупанти завдали ракетного удару по Уманщині. За словами начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця,  російські загарбники вдарили по промисловому об'єкту та автомийці, внаслідок влучання виникла пожежа. За попередніми даними через російську атаку постраждало восьмеро людей, двоє з них у важкому стані.

До слова, Петро Порошенко з командою волонтерів ГО «Справа Громад» оперативно організував велику партію гуманітарного вантажу до Херсону. 

Теги: окупанти військові розслідування Херсон

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