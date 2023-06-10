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Рівень підтоплення на Херсонщині знижується: оперативні дані

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рівень підтоплення на Херсонщині знижується: оперативні дані
Ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС триває
фото: ДСНС

Спад води в регіоні може уповільнитися через дощі, що очікуються днями

Станом на ранок 10 червня середній рівень підтоплення на Херсонщині становить 4,72 метра. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у ранковому зверненні.

Він наголосив, що днями в області очікуються дощі, а це своєю чергою уповільнить спад води в регіоні.

За його інформацією, з вчорашнього вечора вода відійшла на 31 см.

Голова ОВА також розповів про евакуаційні заходи в регіоні. Наразі до рятувальної операції залучені майже 1500 тисячі осіб та 345 одиниць техніки.

Вчора вдалося евакуювати на безпечні території 248 людей.

Як повідомлялося, станом ранок 9 червня вода в Херсонській області трималася на відмітці 5,38 м.

Станом на ранок 10 червня на Херсонщині підтоплено 35 населених пункти та 3763 будинки на правому березі Дніпра.

9 червня російська армія знову обстріляла Херсон під час евакуації, поранень зазнали троє людей, серед них неповнолітня дівчина. Це був другий обстріл за день.

Також 8 червня окупанти обстріляли Херсон, де тривала евакуація. 

Російські окупанти дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів захопленої частини Херсонщини лише людям з російськими паспортами. Також окупанти силоміць виганяють людей із власних вцілілих помешкань із метою розміщення в них військовослужбовців російських окупаційних військ.

6 червня Каховську ГЕС підірвали окупанти. Білий дім заявив, що відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Теги: Херсонщина Херсон Каховська ГЕС потоп війна

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