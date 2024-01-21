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Ринок у Донецьку опинився під обстрілом. Окупанти кажуть про загиблих

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ринок у Донецьку опинився під обстрілом. Окупанти кажуть про загиблих
На Текстильнику в Донецьку під обстріл потрапив ринок
фото з соцмереж

За даними окупаційної влади, загинули щонайменше 13 осіб, ще 10 – поранені

Сьогодні, 21 січня, тимчасово окупований Донецьк зазнав обстрілу. За даними російських загарбників, загинули щонайменше 13 людей. Про це заявив глава так званої «ДНР» Денис Пушилін.

За словами глави окупаційної адміністрації Донецька Олексія Кулемзіна, обстріл стався у Кіровському районі у мікрорайоні Текстильник, де розташований ринок. В атаці він традиційно звинуватив українських військових.

За даними російських загарбників, на ринку в Донецьку загинули щонайменше 13 людей
За даними російських загарбників, на ринку в Донецьку загинули щонайменше 13 людей
фото з соцмереж
За даними російських загарбників, на ринку в Донецьку загинули щонайменше 13 людей
За даними російських загарбників, на ринку в Донецьку загинули щонайменше 13 людей
фото з соцмереж

При цьому Пушилін стверджує, що внаслідок обстрілу території ринку загинули щонайменше 13 осіб, ще 10 – поранені.

Місцеві пабліки поширили фото та відео з місця події.

На Текстильнику в Донецьку під обстріл потрапив ринок, окупанти кажуть про 13 загиблих
На Текстильнику в Донецьку під обстріл потрапив ринок, окупанти кажуть про 13 загиблих
фото з соцмереж

Українська влада наразі не коментувала інцидент. Зазначимо, що це може бути чергова провокація РФ.

Нагадаємо, що 15 січня російські загарбники завдали ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Унаслідок цього обвалився під'їзд багатоповерхівки, постраждали люди. 

Теги: обстріл Донецьк окупанти

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