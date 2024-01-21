Ринок у Донецьку опинився під обстрілом. Окупанти кажуть про загиблих
За даними окупаційної влади, загинули щонайменше 13 осіб, ще 10 – поранені
Сьогодні, 21 січня, тимчасово окупований Донецьк зазнав обстрілу. За даними російських загарбників, загинули щонайменше 13 людей. Про це заявив глава так званої «ДНР» Денис Пушилін.
За словами глави окупаційної адміністрації Донецька Олексія Кулемзіна, обстріл стався у Кіровському районі у мікрорайоні Текстильник, де розташований ринок. В атаці він традиційно звинуватив українських військових.
При цьому Пушилін стверджує, що внаслідок обстрілу території ринку загинули щонайменше 13 осіб, ще 10 – поранені.
Місцеві пабліки поширили фото та відео з місця події.
Українська влада наразі не коментувала інцидент. Зазначимо, що це може бути чергова провокація РФ.
Нагадаємо, що 15 січня російські загарбники завдали ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Унаслідок цього обвалився під'їзд багатоповерхівки, постраждали люди.
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