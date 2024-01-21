Ринок у Донецьку опинився під обстрілом. Окупанти кажуть про загиблих

На Текстильнику в Донецьку під обстріл потрапив ринок

За даними окупаційної влади, загинули щонайменше 13 осіб, ще 10 – поранені

Сьогодні, 21 січня, тимчасово окупований Донецьк зазнав обстрілу. За даними російських загарбників, загинули щонайменше 13 людей. Про це заявив глава так званої «ДНР» Денис Пушилін.

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За словами глави окупаційної адміністрації Донецька Олексія Кулемзіна, обстріл стався у Кіровському районі у мікрорайоні Текстильник, де розташований ринок. В атаці він традиційно звинуватив українських військових.

За даними російських загарбників, на ринку в Донецьку загинули щонайменше 13 людей фото з соцмереж

За даними російських загарбників, на ринку в Донецьку загинули щонайменше 13 людей фото з соцмереж

При цьому Пушилін стверджує, що внаслідок обстрілу території ринку загинули щонайменше 13 осіб, ще 10 – поранені.

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Місцеві пабліки поширили фото та відео з місця події.

На Текстильнику в Донецьку під обстріл потрапив ринок, окупанти кажуть про 13 загиблих фото з соцмереж

Українська влада наразі не коментувала інцидент. Зазначимо, що це може бути чергова провокація РФ.

Нагадаємо, що 15 січня російські загарбники завдали ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Унаслідок цього обвалився під'їзд багатоповерхівки, постраждали люди.