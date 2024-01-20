Росіяни, ймовірно, планують локальні операції по всій лінії фронту: оцінка ISW

Росіянам у своїх локальних наступах, швидше за все, не доведеться досягати значних територіальних успіхів

Російські війська, ймовірно, віддадуть перевагу локальним наступальним операціям по всій лінії фронту в Україні, аби змусити ЗСУ використовувати резерви для оборонних дій. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Декілька українських джерел повідомили про посилення наступальних дій російських військ на Куп'янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках. Також є інформація, що російські війська можливо готуються до більш розгорнутих дій на напрямку Лиману у найближчому майбутньому. Декілька російських джерел також визнавали наміри продовжити активні дії на всій території України.

На думку аналітиків ISW, росіянам у своїх локальних наступах, швидше за все, не доведеться досягати значних територіальних успіхів, щоби змусити Україну витрачати цінні ресурси на оборонні зусилля.

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При цьому українські сили, швидше за все, не зможуть раціонально використовувати техніку та особовий склад, відбиваючи російські наступальні операції, які мають на меті перешкодити їм зробити це.

Експерти ISW зазначають, що ЗСУ ризикують витратити ресурси, які командування планувало зберегти для своїх власних контрнаступних операцій у спробах зупинити російські атаки, ймовірно, при цьому втрачаючи позиції.

Як повідомлялося, російські загарбники просунулися в лісовому масиві на схід від Табаївки (приблизно за 25 км на південний схід від Куп'янська). Українські війська нещодавно відновили обмежені позиції на лінії Куп'янськ-Сватове на південний схід від Куп'янська.

Нагадаємо, триває 696-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.