Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби

Унаслідок атаки троє людей поранені

Сьогодні, 15 січня, російські загарбники завдали ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Унаслідок цього обвалився під'їзд багатоповерхівки, постраждали люди. Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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«Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби і влучили ракетою в 3-поверхівку - у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди», – ідеться в заяві.

За словами Філашкіна, три людини поранені, ще п'ять перебувають під завалами. Зараз на місці працюють представники влади, рятувальники і поліція – вирішують питання розбору завалів.

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Триває 691-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 86 бойових зіткнень.





