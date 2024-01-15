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РФ завдала удару по Нью-Йорку на Донеччині: під завалами під'їзду люди (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ завдала удару по Нью-Йорку на Донеччині: під завалами під'їзду люди (фото)
Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби
фото: Вадим Філашкін/Facebook

Унаслідок атаки троє людей поранені

Сьогодні, 15 січня, російські загарбники завдали ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Унаслідок цього обвалився під'їзд багатоповерхівки, постраждали люди. Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

РФ завдала удару по Нью-Йорку на Донеччині: під завалами під'їзду люди (фото) фото 1

«Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби і влучили ракетою в 3-поверхівку - у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди», – ідеться в заяві.

РФ завдала удару по Нью-Йорку на Донеччині: під завалами під'їзду люди (фото) фото 2

За словами Філашкіна, три людини поранені, ще п'ять перебувають під завалами. Зараз на місці працюють представники влади, рятувальники і поліція – вирішують питання розбору завалів.

Триває 691-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 86 бойових зіткнень.


 
 

Теги: Донеччина обстріл

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