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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Зброя, яка припинить війни?

glavcom.ua
Дрони вже зменшуються у розмірах при збільшенні ефективності – часу знаходження у повітрі, бойового навантаження, швидкості, захищеності проти РЕБ
фото: Depositphotos

Що можна протиставити роям захищених дронів зі штучним інтелектом?

Після закінчення російсько-української непримиренного протистояння всі наступні війни будуть інакшими. Писав на початку війни і навіть серіал з колегами зробили, що розвиток дронових роїв, які керуються штучним інтелектом, здатен забезпечити перемогу у війні. І навіть нівелювати наявність у ворога ядерної зброї.

І ось вже зараз бачимо, як стрімко змінюється картина бою.

На тих ділянках фронту, де в наявності достатня кількість повітряних дронів всіх спеціалізацій – розвідувальні, бомбери, камікадзе – результативна активність ворога стає неможливою. Бронетехніка знищується артилерією по координатах, що надають розвідувальні дрони, залишки добиваються камікадзе. Вони ж разом з бомберами знищують живу силу, як тільки вона вилізає з укритів.

Фактично, питання лише у кількості безпілотників і, відповідно, кількості операторів для їх управління. Але це все має значення до використання штучного інтелекту і невідворотної мініатюаризації дронів всіх типів.

Що, власне мається на увазі під ШІ і чому його застосування призведе до революційних наслідків?

Сьогодні класичний підхід: один дрон – один оператор. Звісно, є варіанти, коли один оператор здатен доправити до ворожої позиції декілька безпілотників, які будуть слідувати за ведучим дроном на автопілоті, але бойову задачу все одно виконує людина. Саме вона визначає пріоритетність цілей та яким чином їх вражати – зверху, ззаду, збоку чи фронтально. Існують і повністю автоматичні дрони-камікадзе: «випустив і забув», але на реальній війні результативність їх виявилася явно недостатньою.

Тобто, чисельність підготованих операторів є більш складним лімітуючим фактором, ніж навіть наявність самих дронів. Також управління дроном з боку оператора під час бойового використання і робить роботу РЕБ відносно ефективною. Бо ці системи здебільшого руйнують саме зв’язок «оператор-дрон», чим перетворюють бойовий безпілотник на сліпого Карлсона (не того сліпого, що журналіст, а того, що з пропелером).

З розповсюдженням ШІ картина змінюється принципово. Він здатен керувати декількома десятками дронів різного типу, які будуть доставлятися до позиції ворога по координатах, без участі людини. Далі ШІ самостійно буде керувати цім роєм дронів, і за рахунок невеликих відстаней систему зв’язку у рої можна зробити дуже надійною – РЕБ відпочиває.

До речі, з розвитком супутникового Інтернету проблема захищеного зв’язку взагалі відпаде.

ШІ – це, фактично, комп’ютерна програма, і її можна сконфігурувати розподіленим чином між усіма дронами рою. Тому неможливо буде знищити якісь головний дрон, і весь рій вимкнеться. Ні, зі зменшенням під час бою кількості дронів ШІ дещо уповільниться, але все одно буде виконувати задачу – це принцип голографії.

Дрони вже зменшуються у розмірах при збільшенні ефективності – часу знаходження у повітрі, бойового навантаження, швидкості, захищеності проти РЕБ. І вже скоро масово з’являться протипіхотні дрони – невеличкі, майже непомітні, здатні проникати у траншеї, бліндажі та інші схованки, і з зарядом, достатнім для гарантовано знищення одного ворожого бійця.

Додайте до цього стрімкий розвиток наземних і морських безпілотників. При цьому, збройні сили країни, що обороняється, зможуть чинити ефективний опір, знаходячись у стаціонарних захисних спорудах, збудованих заздалегідь (разом з дорогами, як же без доріг!). А от агресору доведеться наступати по відкритій місцевості, що є гарантованим самогубством, на що навіть зеків підписати не вдасться.

А тепер спробуйте уявити, яким чином агресор зможе фізично захопити будь-які території сусідньої країни, якщо більша частина його армія вторгнення буде знищуватися відразу після перетинання державного кордону?

Що можна протиставити роям захищених дронів зі штучним інтелектом? Тільки таки ж рої, тільки з функціоналом винищувачів. Але це буде працювати проти відносно великих дронів. А з невеличкими протипіхотними щось вдіяти буде майже неможливо. Бо фактично – це куля, яка завжди влучає у ціль. Хтось здатен зробити перехоплювач автоматної кулі?

У нагоді може стати хиба що якійсь бойовий скафандр для штурмовиків. Але він буде на порядки дорожче протипіхотного дрону, що зробить агресію економічно абсурдною.

Між іншим, у протистоянні Ізраїлю і ХАМАСу рої дронів майже не допоможуть. Бо бойовики ХАМАСУ вдало маскуються під цивільне населення. Тому з вирізненням, хто перед тобою, виникають не аби які складнощі навіть у природного – людського – інтелекту, що ж казати про штучний.

Авіація при наявності сучасної ППО втрачає свою визначальну роль, ми це бачимо у цій війні. У агресора залишаються тільки ракети. Але це допоки не будуть створені засоби доставлення дронових роїв у район базування ворожих ракетних комплексів.

Світовими лідерами цього стратегічного напрямку є США і Китай, при чому Китай навіть дещо випереджає Штати. Далі йдуть Ізраїль і Велика Британія. Але немає сумнівів, що спостерігаючи за ходом російсько-української війни, темою дронів почали активно займатися всі розвинені країни світу.

А зараз – увага! – питання: ви думаєте, що десь у таємному бункері під орудою наших Мінціфри і Стратегпрому забрані найкращі фахівці, які цілодобово працюють над розробкою українських роїв дронів зі штучним інтелектом? Та ото ж... Хоча найбільше це потрібно саме нам.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна технології безпілотник

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