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Теракт на ГЕС: чи загрожує підтоплення заповіднику «Асканія-Нова»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Теракт на ГЕС: чи загрожує підтоплення заповіднику «Асканія-Нова»
Заповідник «Асканія-Нова»
фото з відкритих джерел

На Лівобережжі в пониззі Дніпра лежить найбільша в Європі зрошувальна система, вона повністю виведена з ладу

Біосферному заповіднику «Асканія-Нова» не загрожує підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Про це сказав науковець, ексдиректор біосферного заповідника «Асканія-Нова» Віктор Гавриленко, передає «Укрінформ».

«Для заповідника немає загрози», – заявив Гавриленко.

Асканія-Нова є унікальним не лише для України, а й для всього світу. Це найбільший степовий заповідник Європи. Площа біосферного заповідника становить 33 307,6 га, з них 11 054 га – «заповідна зона».

Водночас на пониззі Дніпра постраждають екосистеми.

Гавриленко назвав це катастрофою, адже з будівництвом ГЕС у регіоні з 50-х років минулого століття формувалися особливі природні екосистеми. – «Зараз перелаштовуватися буде весь край, це однозначно».

Експерт нагадав, що на Лівобережжі в пониззі Дніпра лежить найбільша в Європі зрошувальна система. Вона повністю виведена з ладу, і відновлювати її буде дуже складно, тому вести сільське господарство так, як це робилися останніми десятиліттями, буде неможливим.

Раніше повідомлялося, що поля на півдні вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

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Теги: Херсонщина Заповідники Каховська ГЕС катастрофа

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