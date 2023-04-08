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Рівне: п’ятирічний хлопчик встромив собі в око манікюрні ножиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Рівне: п’ятирічний хлопчик встромив собі в око манікюрні ножиці
Дитину прооперували вже через кілька годин від моменту поранення
фото: Рівненська обласна дитяча лікарня/Facebook

Хірурги зробили дитині операцію за допомогою мікроскопа

У Рівному п'ятирічний хлопчик, граючись з манікюрними ножицям, поцілив собі в око. Дитину з випадінням райдужки і защемленням її у рані доправили до лікарні. Про це повідомили у Рівненській обласній дитячій лікарні.

Рівне: п’ятирічний хлопчик встромив собі в око манікюрні ножиці фото 1

«До спеціалізованого хірургічного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні надійшов п’ятирічний хлопчик з проникним пораненням ока з випадінням райдужки і защемленням її у рані. Батьки, жителі одного із районів області, не зволікали зі зверненням до лікарів, і дитину прооперували вже за кілька годин від моменту поранення», – розповіли у лікарні.

Рівне: п’ятирічний хлопчик встромив собі в око манікюрні ножиці фото 2

Лікар-офтальмолог провів одномоментну мікрохірургічну обробку проникного поранення з вправленням райдужки і накладенням мікрошвів.

Оперативне втручання виконали з використанням операційного мікроскопа та під загальним знеболенням. Це дозволило врятувати око дитині.

Раніше у селищі Вишневе на Київщині загинув п'ятирічний хлопчик, якого вдарила гойдалка.

Нагадаємо, що нещодавно окупанти зізналися, що розстріляли 12-річного хлопчика. Раніше журналісти встановили особу ексберкутівця, який знущався над українськими дітьми, вивезеними до Криму.

Теги: окупанти батьки поранення

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