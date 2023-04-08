Рівне: п’ятирічний хлопчик встромив собі в око манікюрні ножиці
Хірурги зробили дитині операцію за допомогою мікроскопа
У Рівному п'ятирічний хлопчик, граючись з манікюрними ножицям, поцілив собі в око. Дитину з випадінням райдужки і защемленням її у рані доправили до лікарні. Про це повідомили у Рівненській обласній дитячій лікарні.
«До спеціалізованого хірургічного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні надійшов п’ятирічний хлопчик з проникним пораненням ока з випадінням райдужки і защемленням її у рані. Батьки, жителі одного із районів області, не зволікали зі зверненням до лікарів, і дитину прооперували вже за кілька годин від моменту поранення», – розповіли у лікарні.
Лікар-офтальмолог провів одномоментну мікрохірургічну обробку проникного поранення з вправленням райдужки і накладенням мікрошвів.
Оперативне втручання виконали з використанням операційного мікроскопа та під загальним знеболенням. Це дозволило врятувати око дитині.
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