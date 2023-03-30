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Окупанти стратили 12-річного хлопчика: відео зізнання полоненого росіянина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти стратили 12-річного хлопчика: відео зізнання полоненого росіянина
фото: скрін із відео

Хлопчика пристрелили за 10 днів до того, як окупант потрапив у полон до ЗСУ

Російський загарбник, перебуваючи в українському полоні, зізнався, як окупанти вбили на тимчасово окупованій території України неповнолітню дитину. Відповідне відео опублікував військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Окупант розповів, що 12-річного хлопчика нелюди з РФ стратили за десять днів до того, як сам він потрапив до ЗСУ.

«Я дізнався, що один російський «валянок» пристрелив дитину дванадцятирічну у селищі. Просто пристрелив 12-річного пацана. Я не знаю, як там що вийшло, але факт залишається фактом. Він живий, а пацана поховали», – сказав він. 

Раніше повідомлялося, що російські спецслужби залучають дітей до фейкових мінувань в Україні.

До слова, триває 400-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та трьох авіаційних ударів, здійснив п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.

Теги: окуповані території окупанти росія діти війна

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