На Київщині п'ятирічний хлопчик вдарився об гойдалку та помер

Дитина загинула через закриту черепно-мозкову травму

У селищі Вишневе на Київщині загинув п'ятирічний хлопчик, якого вдарила гойдалка. Про це повідомляє «Українська правда».

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«Трагедія сталась у Вишневому близько обіду 10 березня. Мати з сином пішли на дитячий майданчик. Спершу хлопчик катався на самокаті. Коли вони підійшли ближче до гойдалок, Єгор покинув самокат та побіг», – повідомили у Нацполіції.

Гойдалка, якою травмувало хлопчика фото: Нацполіція

У той момент на гойдалці каталися троє дівчат шкільного віку. Хлопчик Єгор підійшов до конструкції збоку, і коли гойдалка рухалась вгору, кутом вдарила хлопчика.

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«Але під гойдалкою був не пісок, а тротуарна плитка. Коли він впав, то вдарився головою ще й об тверду поверхню та втратив свідомість», – зазначили в поліції.

Мати одразу викликала швидку, і її з сином доставили до нейрохірургічного відділення лікарні №7 в Києві. Медики діагностували у Єгора закриту черепно-мозкову травму, доправили одразу на операцію. Вона тривала кілька годин, лікарі зробили усе можливе, щоб врятувати життя хлопчика. Але близько 18-ї медики повідомили про смерть маленького пацієнта.

У Нацполіції порушили кримінальну справу з позначкою нещасний випадок.

У поліції зазначили, що в хлопчика була повна нормальна родина, він ходив до дитячого садочка. У вересні Єгору мало виповнилось 6 років, і він пішов би в школу. Сім'я на обліку не перебувала, жодних претензій до неї не було.

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Правоохоронці закликали громадян пильнувати за дозвіллям дітей, щоб не траплялось таких трагедій, особливо з малолітніми на дитячих майданчиках. Дуже важливо, щоб батьки дивились та тримали за руки (якщо це потрібно), коли є небезпека поряд. Батьків закликали не залишати дітей самих, тим паче зараз, під час воєнного стану.

Нагадаємо, що нещодавно окупанти зізналися, що розстріляли 12-річного хлопчика. Раніше журналісти встановили особу ексберкутівця, який знущався над українськими дітьми, вивезеними до Криму.