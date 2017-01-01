  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    Різдвяне перемир’я: російськи окупанти повністю не припинили вогонь

    Порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку
    Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська, хоча і зменшили свою активність, але не припинили обстрілів позицій Збройних сил України. Впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два провокаційні обстріли позицій сил АТО. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО. За його
    • Вчора, 18:33
    • Розсилка
    Український військовий
    Український військовий

    Порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку

    Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська, хоча і зменшили свою активність, але не припинили обстрілів позицій Збройних сил України. Впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два провокаційні обстріли позицій сил АТО. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

    За його даними, обидва порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку.

    У передмісті Авдіївки ворог понад годину вів прицільний вогонь по наших оборонних укріпленнях з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також, у районі Верхньоторецького активізувалися ворожі снайпери, які обстрілювали опорні пункти української армії.

    Підрозділи Збройних сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей.

    Зазначимо, у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі з опівночі 23 грудня набуло чинності передсвяткове перемир'я. Проте російсько-окупаційні війська повністю не згорнули своєї активності на лінії розмежування. За 23 грудня було зафіксовано три факти порушення перемир’я з боку бойовиків.

    Нагадаємо, німецька канцлерка Анґела Меркель та французький президент Еммануель Макрон закликали сторони конфлікту на Донбасі «якнайшвидше реалізувати досягнуті домовленості, щоб полегшити страждання населення» та захистити цивільну інфраструктуру.

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ