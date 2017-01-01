Різдвяне перемир’я: російськи окупанти повністю не припинили вогонь

Порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку

Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська, хоча і зменшили свою активність, але не припинили обстрілів позицій Збройних сил України. Впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два провокаційні обстріли позицій сил АТО. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО. За його



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Порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку

Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська, хоча і зменшили свою активність, але не припинили обстрілів позицій Збройних сил України. Впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два провокаційні обстріли позицій сил АТО. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

За його даними, обидва порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку.

У передмісті Авдіївки ворог понад годину вів прицільний вогонь по наших оборонних укріпленнях з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також, у районі Верхньоторецького активізувалися ворожі снайпери, які обстрілювали опорні пункти української армії.

Підрозділи Збройних сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей.

Зазначимо, у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі з опівночі 23 грудня набуло чинності передсвяткове перемир'я. Проте російсько-окупаційні війська повністю не згорнули своєї активності на лінії розмежування. За 23 грудня було зафіксовано три факти порушення перемир’я з боку бойовиків.

Нагадаємо, німецька канцлерка Анґела Меркель та французький президент Еммануель Макрон закликали сторони конфлікту на Донбасі «якнайшвидше реалізувати досягнуті домовленості, щоб полегшити страждання населення» та захистити цивільну інфраструктуру.