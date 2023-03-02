Удар по Запоріжжю: з-під завалів дістали дев’ять людей, серед яких вагітна (фото)

Рятувальники показали фото жахливих наслідків ракетного удару

У Запоріжжі тривають рятувальні роботи на місці влучання російської ракети у п’ятиповерховий житловий будинок.

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Станом на 5:00 врятовано дев’ятьох людей, серед яких вагітна жінка, та 20 осіб евакуйовано. З-під завалів рятувальники деблокували двох загиблих людей. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Запорізькій області.

Від ДСНС на місці працюють 24 одиниці спеціальної техніки і 90 чоловік особового складу.

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Для надання допомоги на місці працюють психологи ДСНС.

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фото: ДСНС

Нагадаємо, 2 березня вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю. У результаті атаки сталося руйнування з п’ятого по перший поверх багатоповерхового житлового будинку в обласному центрі. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що дві людини загинули.