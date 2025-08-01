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Рятувальні роботи в Києві, нові заяви Путіна про війну. Головне за 1 серпня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Рятувальні роботи в Києві, нові заяви Путіна про війну. Головне за 1 серпня
Росія вбила понад 30 людей у Києві
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Словенія заборонила імпорт, експорт та транзит зброї до та з Ізраїлю

У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи, перша країна ЄС заборонила торгівлю зброєю з Ізраїлем, Путін зробив заяви про війну. «Главком» склав добірку новин 1 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи

У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи на локаціях, які постраждали від учорашньої атаки. Водночас всі пошуково-рятувальні роботи завершені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

На цей час відомом про 31 загиблого, серед них п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Поранено 159 людей, 16 із них – діти. Усі зараз отримують необхідну медичну допомогу.

Як зазначив президент, російський удар по Києву показує, що необхідні додатковий тиск на Москву та санкції. Лише в липні росіяни застосували проти України понад 5,1 тис. керованих авіаційних бомб, більш ніж 3,8 тис. «Шахедів», майже 260 ракет різних типів, із них 128 – це балістика.

«Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими – бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав. Я дякую всім, хто підтримав наших людей. Ми цінуємо те, що Президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію», – каже він.

Трамп наказав розмістити атомні підводні човни через заяви Медведєва

Президент США Дональд Трамп віддав наказ розмістити атомні субмарини у відповідних регіонах у відповідь на провокативні заяви голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву. Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

«На підставі дуже провокаційних заяв колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який зараз є заступником голови Ради безпеки Російської Федерації, я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах на випадок, якщо ці безглузді та провокаційні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами. Слова мають велике значення і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Сподіваюся, що це не буде одним із таких випадків», – йдеться у дописі.

Путін зробив нові заяви про війну

Усі втрати російської терористичної армії на війні в Україні не були марними. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, передає «Главком».

Путін зазначив, що на батьківщині «зобов'язані» солдатам, які віддали своє життя на полі бою.

«Це вони створили умови для того, щоб люди, які сьогодні перебувають у строю, йшли вперед... У цьому сенсі у нас немає жодної марної втрати», — сказав Путін на неформальній зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Валаамі.

Зауважимо, що від початку 2025 року Російська Федерація могла втратити на війні проти України приблизно 236 тис. військовослужбовців загиблими і пораненими. Від початку повномасштабного вторгнення кількість загиблих та поранених у російської сторони перевищила позначку в мільйон. Середньодобові втрати Росії в червні 2025 року становили приблизно 1080 осіб, а загалом за місяць – 32 тис. осіб.

Путін заявив, що його вимоги до України, озвучені влітку 2024 року, залишаються незмінними. За його словами, українські війська мають бути повністю виведені з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, Україна офіційно має повідомити про відмову від вступу в НАТО. За словами очільника Кремля, Москва начебто не окуповує українські території, а «повертає своє».

Перша країна ЄС заборонила торгівлю зброєю з Ізраїлем

Словенія заборонила імпорт, експорт та транзит зброї до та з Ізраїлю. Це перший член європейського блоку, який ухвалив подібне рішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що країна намагається чинити тиск на ізраїльський уряд через бойові дії в Газі. «[Палестинці] гинуть, бо їм систематично відмовляють у гуманітарній допомозі» – каже прем’єр Словенії Роберт Голоб.

За словами словенського премʼєра, дії Ізраїлю є серйозним порушенням міжнародного права. Раніше він неодноразово закликав до конкретних заходів проти Ізраїлю на рівні ЄС, але ці зусилля зазнали невдачі через «внутрішні розбіжності та роз’єднаність» з цього питання в Брюсселі.

Любляна раніше оголошувала персонами нон грата двох ізраїльських політиків – міністра національної безпеки Ітамара Бен Гвіра та міністра фінансів Бецалеля Смотрича. Пізніше цей крок зробили Нідерланди. У 2024 році Словенія разом з Іспанією, Ірландією та Норвегією визнала Палестину незалежною державою.

Окупанти вдарили по вокзалу у Сумах

Росіяни атакували залізничний вокзал у Сумах двома безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю» та голову Сумської ОВА Олег Григоров

«Суми знову під ворожим обстрілом. Наслідки ударів – в тому числі й на сумському вокзалі», – йдеться у дописі «Укрзалізниці».

Рятувальні роботи в Києві, нові заяви Путіна про війну. Головне за 1 серпня фото 1

Зазначається, що пошкоджено вікна в поїзді №45 Харків – Ужгород. Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком.

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Теги: Дональд Трамп путін Суми Київ війна

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