Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по вокзалу у Сумах (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили по вокзалу у Сумах (фото)
Пасажири поїзда цілі
фото: Укрзалізниця

Пошкоджено вікна в поїзді №45 Харків – Ужгород

Росіяни атакували залізничний вокзал у Сумах двома безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю» та голову Сумської ОВА Олег Григоров

«Суми знову під ворожим обстрілом. Наслідки ударів – в тому числі й на сумському вокзалі», – йдеться у дописі «Укрзалізниці».

Окупанти вдарили по вокзалу у Сумах (фото) фото 1

Зазначається, що пошкоджено вікна в поїзді №45 Харків – Ужгород. Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком.

Нагадаємо, російська терористична армія активно тестує на території України новий ударний дрон «Італмас», при цьому особливо інтенсивним обстрілам піддається місто Суми. Про це повідомив фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Раніше російські війська вчергове атакували Суми ударними безпілотниками. Один з дронів влучив у центр міста – на площу Незалежності, пошкодивши будівлю Сумської обласної державної адміністрації.

Теги: Суми Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Григоров: Росія продовжує терор мирних міст
Атака на Суми: Російський дрон влучив у центр міста
26 липня, 15:25
Нові правила не стосуються квитків для військових
«Укрзалізниця» після скандалу суттєво змінює правила придбання квитків
25 липня, 11:14
Поїзні бригади вже отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних
«Укрзалізниця» посилює перевірку документів перед посадкою
24 липня, 17:44
Обмеження незалежності НАБУ й САП та атака на Суми. Головне за 22 липня
Обмеження незалежності НАБУ й САП та атака на Суми. Головне за 22 липня
22 липня, 21:00
Через удар росіян у навчальному закладі пошкоджений фасад
Окупанти вдарили по навчальному закладу у Сумах: є поранені
14 липня, 11:48
«Укрзалізниця» витрачає на співробітників 52% доходу
«Укрзалізниця» оголосила про масове скорочення персоналу
10 липня, 17:26
Вагони здатні прослужити до 50 років
«Укрзалізниця» оголосила про закупівлю вагонів нового покоління
9 липня, 07:15
до жіночих купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно
«Укрзалізниця» масштабує проєкт жіночих купе: нові напрямки
6 липня, 13:08
ICC Ukraine закликав міністра Кулебу не допустити підвищення залізничних на контейнерні перевезення
ICC Ukraine закликав міністра Кулебу не допустити підвищення залізничних на контейнерні перевезення
3 липня, 13:35

Події в Україні

«Якщо будуть здаватися – обнуляти». ГУР перехопив розмову російського командира
«Якщо будуть здаватися – обнуляти». ГУР перехопив розмову російського командира
Окупанти вдарили по вокзалу у Сумах (фото)
Окупанти вдарили по вокзалу у Сумах (фото)
Син ексголови МСЕК Крупи будує ресторан у центрі Хмельницького
Син ексголови МСЕК Крупи будує ресторан у центрі Хмельницького
У свій день народження на передовій загинув 23-річний поліцейський
У свій день народження на передовій загинув 23-річний поліцейський
Шмигаль назвав, скільки дронів від Міноборони передано на фронт
Шмигаль назвав, скільки дронів від Міноборони передано на фронт
РФ вдарила по психоневрологічному диспансері у Харківській області
РФ вдарила по психоневрологічному диспансері у Харківській області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2025
40K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
38K
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
19K
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
19K
Прогноз магнітних бур на 1-3 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
Сьогодні, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
Сьогодні, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 22:00
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua