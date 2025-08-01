Окупанти вдарили по вокзалу у Сумах (фото)

Пошкоджено вікна в поїзді №45 Харків – Ужгород

Росіяни атакували залізничний вокзал у Сумах двома безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю» та голову Сумської ОВА Олег Григоров

«Суми знову під ворожим обстрілом. Наслідки ударів – в тому числі й на сумському вокзалі», – йдеться у дописі «Укрзалізниці».

Зазначається, що пошкоджено вікна в поїзді №45 Харків – Ужгород. Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком.

Нагадаємо, російська терористична армія активно тестує на території України новий ударний дрон «Італмас», при цьому особливо інтенсивним обстрілам піддається місто Суми. Про це повідомив фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Раніше російські війська вчергове атакували Суми ударними безпілотниками. Один з дронів влучив у центр міста – на площу Незалежності, пошкодивши будівлю Сумської обласної державної адміністрації.