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Сирський закликав Трампа сприяти перенесенню війни на територію РФ – Washington Post

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Сирський закликав Трампа сприяти перенесенню війни на територію РФ – Washington Post
Головнокомандувач просить у президента США ракети великої дальності разом із дозволом використовувати їх проти Росії
фото: з відкритих джерел

Американські ракети середньої та великої дальності дозволять Києву уповільнити виробництво російської зброї та нададуть можливість дати гідну відсіч агресору

Україні потрібно, аби Сполучені Штати та європейські партнери надали Києву більше систем протиповітряної оборони та ракет, скасувавши заборону на удари вглиб території Росії. Про це, як пише «Главком»,  заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський в інтерв'ю газеті The Washington Post.

За словами Сирського, нові поставки озброєння протиповітряної оборони, включаючи американські ракети Patriot, безпілотники-перехоплювачі та легку авіацію для збивання безпілотників, можуть допомогти запобігти російським атакам.

Більше ракет середньої та великої дальності, включаючи американські системи ATACMS та німецькі системи Taurus, якщо їх буде надано без обмежень на їх використання, дозволять Києву уповільнити виробництво російської зброї, націлюючись на інфраструктуру, яка виробляє її ракети та безпілотники.

«Вони націлені практично на все - аеродроми, населені пункти, об'єкти інфраструктури», - сказав Сирський про Росію, пояснивши, що Україні потрібно постачання балістичних ракет, щоб мати змогу дати ворогу гідну відсіч.

Він переконаний, що наявність будь-якої ракетної зброї сама по собі є фактором стримування.

«Я сподіваюся, що завдяки позиції президента Трампа цей процес буде набагато легшим і… у нас не буде жодних труднощів, які були раніше», – зазначає військовий.

Водночас він відмовився коментувати, чи залишилися в Україні ракети ATACMS.

Він зазначив, що рішення США дозволити деякі транскордонні удари за допомогою ATACMS, хоча й запізніле, вперше допомогло змінити ситуацію на Харківщині.

«Ми всі доклали багато зусиль, включаючи публічні виступи, щоб пояснити та довести необхідність використання цих типів далекобійної зброї на території Російської Федерації», – сказав Сирський.

Адміністрація Байдена довго відмовлялася дозволяти такі удари, побоюючись, що вони перетнуть червону лінію для Путіна та спровокують небезпечну відповідь.

Нагадаємо, 26 липня Сирський відзначатиме своє 60-річчя. Він заперечив будь-які припущення щодо своєї можливої відставки.

«Главком» писав, що Головнокомандувач провів розмову з командувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генералом ВПС США Алексом Грінкевичем, обговоривши з ним пакет озброєнь для України.

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Теги: війна Олександр Сирський Дональд Трамп озброєння

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