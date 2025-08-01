Українець проти HBO. Скандальна справа щодо серіалу «Чорнобиль» отримала розв’язку

Андрій Приймаченко шість років доводив, американська мережа порушила авторські права
Українець Андрій Приймаченко довів своє авторство та дійшов згоди з медіакомпанією HBO щодо використання матеріалу у мінісеріалі «Чорнобиль». Боротьба, яка тривала шість років, завершилася на користь режисера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Приймаченка.
Нагадаємо, у травні 2019 року мінісеріал «Чорнобиль» від HBO підкорив світ. Він отримав «Еммі», «Золотий глобус» і став одним із найрейтинговіших проєктів телеканалу HBO. Але з’ясувалося, що справжнім автором деяких використаних архівних матеріалів є українец. Все почалося із запозиченого авторами фільму відео з YouTube, а закінчилося у залі федерального суду США. Історію боротьби та коріння справжніх матеріалів підготував «Главком».
Як усе почалося
У 2013 році українець Андрій Приймаченко опублікував на YouTube відео з візуалізацією історичних переговорів диспетчерів Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року. Це був простий ролик: чорний фон, зелені літери, автентичні голоси. Деталь, яку помітили одиниці: у тексті була невелика помилка – фраза our staff замість commanding staff.
«У 2013 році я натрапив на аудіозапис розмови диспетчерів пожежної служби, які отримали повідомлення, що на атомній електростанції пожежа. І вони викликали на її гасіння всі навколишні частини. І мені непереборно захотілося поділитися цим записом – він мене просто вразив. Я став думати: як його візуалізувати у формі відео? Мені здається, мій варіант був кращим: бо саме його телеканал HBO скопіював у свій серіал «Чорнобиль», – підкреслює в своїх інтерв’ю Андрій.
Через шість років, коли світ дивився перший епізод «Чорнобиля», ця ж помилка з’явилася на екрані HBO. І саме вона стала головним доказом у майбутньому процесі.
Спершу Приймаченко вирішив діяти мирно: звернувся до режисера Крейга Мезіна через соцмережі.
У відповідь отримав лист від юристів HBO: компанія заявила, що візуалізація створена командою серіалу «з нуля» і не має жодного стосунку до відео українця. За словами автора відео, це не перший раз, коли використовують його матеріали. У 2021 році українські користувачі помітили, що у документальному фільмі Netflix «Переломний момент: 11 вересня та війна з терором» у першій серії використано уривок з відео Приймаченка про Чорнобиль. Netflix купив ліцензію на використання ролика безпосередньо у Приймаченка та додав його ім’я у титри. Чому цього разу так не вчинили виробники серіалу – для Приймаченка загадка.
Але українець з цим не змирився. У листопаді 2023 році він подав позов до Окружного суду Південного округу Нью-Йорка, вимагаючи визнати його авторство та компенсацію за використання твору без дозволу. Судовий процес тривав близько 20 місяців і став однією з небагатьох справ, де українець протистояв одній із найбільших медіакомпаній світу на американській території.
Які аргументи мали обидві сторони
Сторона Приймаченка: «відео було опубліковане на YouTube у 2013 році, задовго до серіалу. У ньому є характерні помилки та стиль, які збігаються зі сценою HBO».
Як відреагували в HBO: візуалізація створена командою проєкту, а схожість із чужим відео – випадковість. Крім того, компанія наполягала, що позов недійсний через відсутність реєстрації саме цього авторського права у США.
У січні 2025 року магістратський суддя рекомендував відхилити позов, але з можливістю подати виправлену скаргу. У березні суддя Льюїс Каплан дав українцю час до 17 березня, щоб внести правки та довести публікацію у США.
Чи переміг українець HBO
1 серпня 2025 року Андрій Приймаченко заявив на своїй сторінці у Facebook про складену угоду з медіакомпанією.
Офіційних деталей угоди немає – сторони, ймовірно, підписали NDA (угоду про нерозголошення). У судовому реєстрі станом на серпень 2025 року також немає фінального рішення, лише фіксується «врегулювання поза судом».
«Моєю метою було відновити справедливість. Не можна брати чужий твір і робити вигляд, що нічого не сталося. Незалежно від того, це компанія з США чи Китаю», – підкреслив Приймаченко.
Надія Торгунакова, для «Главкома»
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