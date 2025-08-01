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Українець проти HBO. Скандальна справа щодо серіалу «Чорнобиль» отримала розв’язку

Право
Надія Торгунакова
glavcom.ua
Надія Торгунакова
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Українець проти HBO. Скандальна справа щодо серіалу «Чорнобиль» отримала розв’язку
У результаті судових тяжб Андрій Приймаченко і медіакомпанія HBO уклали угоду
колаж: glavcom.ua

Андрій Приймаченко шість років доводив, американська мережа порушила авторські права

Українець Андрій Приймаченко довів своє авторство та дійшов згоди з медіакомпанією HBO щодо використання матеріалу у мінісеріалі «Чорнобиль». Боротьба, яка тривала шість років, завершилася на користь режисера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Приймаченка.

Нагадаємо, у травні 2019 року мінісеріал «Чорнобиль» від HBO підкорив світ. Він отримав «Еммі», «Золотий глобус» і став одним із найрейтинговіших проєктів телеканалу HBO. Але з’ясувалося, що справжнім автором деяких використаних архівних матеріалів є українец. Все почалося із запозиченого авторами фільму відео з YouTube, а закінчилося у залі федерального суду США. Історію боротьби та коріння справжніх матеріалів підготував «Главком».

Як усе почалося

У 2013 році українець Андрій Приймаченко опублікував на YouTube відео з візуалізацією історичних переговорів диспетчерів Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року. Це був простий ролик: чорний фон, зелені літери, автентичні голоси. Деталь, яку помітили одиниці: у тексті була невелика помилка – фраза our staff замість commanding staff.

«У 2013 році я натрапив на аудіозапис розмови диспетчерів пожежної служби, які отримали повідомлення, що на атомній електростанції пожежа. І вони викликали на її гасіння всі навколишні частини. І мені непереборно захотілося поділитися цим записом – він мене просто вразив. Я став думати: як його візуалізувати у формі відео? Мені здається, мій варіант був кращим: бо саме його телеканал HBO скопіював у свій серіал «Чорнобиль», – підкреслює в своїх інтерв’ю Андрій.

Через шість років, коли світ дивився перший епізод «Чорнобиля», ця ж помилка з’явилася на екрані HBO. І саме вона стала головним доказом у майбутньому процесі.

Спершу Приймаченко вирішив діяти мирно: звернувся до режисера Крейга Мезіна через соцмережі.

Українець проти HBO. Скандальна справа щодо серіалу «Чорнобиль» отримала розв’язку фото 1
cкріншот зі сторінки у месенджері Х Андрія Приймаченка

У відповідь отримав лист від юристів HBO: компанія заявила, що візуалізація створена командою серіалу «з нуля» і не має жодного стосунку до відео українця. За словами автора відео, це не перший раз, коли використовують його матеріали. У 2021 році українські користувачі помітили, що у документальному фільмі Netflix «Переломний момент: 11 вересня та війна з терором» у першій серії використано уривок з відео Приймаченка про Чорнобиль.  Netflix купив ліцензію на використання ролика безпосередньо у Приймаченка та додав його ім’я у титри. Чому цього разу так не вчинили виробники серіалу – для Приймаченка загадка.

Але українець з цим не змирився. У листопаді 2023 році він подав позов до Окружного суду Південного округу Нью-Йорка, вимагаючи визнати його авторство та компенсацію за використання твору без дозволу. Судовий процес тривав близько 20 місяців і став однією з небагатьох справ, де українець протистояв одній із найбільших медіакомпаній світу на американській території.

Які аргументи мали обидві сторони

Сторона Приймаченка: «відео було опубліковане на YouTube у 2013 році, задовго до серіалу. У ньому є характерні помилки та стиль, які збігаються зі сценою HBO».

Українець проти HBO. Скандальна справа щодо серіалу «Чорнобиль» отримала розв’язку фото 2
cтоп-кадр серіалу «Чорнобиль», виробництва НВО

Як відреагували в HBO: візуалізація створена командою проєкту, а схожість із чужим відео – випадковість. Крім того, компанія наполягала, що позов недійсний через відсутність реєстрації саме цього авторського права у США.

У січні 2025 року магістратський суддя рекомендував відхилити позов, але з можливістю подати виправлену скаргу. У березні суддя Льюїс Каплан дав українцю час до 17 березня, щоб внести правки та довести публікацію у США.

Чи переміг українець HBO

1 серпня 2025 року Андрій Приймаченко заявив на своїй сторінці у Facebook про складену угоду з медіакомпанією.

Українець проти HBO. Скандальна справа щодо серіалу «Чорнобиль» отримала розв’язку фото 3
скріншот допису Приймаченка у соцмережах

Офіційних деталей угоди немає – сторони, ймовірно, підписали NDA (угоду про нерозголошення). У судовому реєстрі станом на серпень 2025 року також немає фінального рішення, лише фіксується «врегулювання поза судом».

«Моєю метою було відновити справедливість. Не можна брати чужий твір і робити вигляд, що нічого не сталося. Незалежно від того, це компанія з США чи Китаю», – підкреслив Приймаченко.

HBO (Home Box Office) – американська мережа платного телебачення, що належить компанії Warner Bros. Discovery. HBO відома своїми високоякісними серіалами, фільмами та документальними фільмами, які часто транслюються на різних каналах та через стримінговий сервіс HBO Max

Надія Торгунакова, для «Главкома»

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Теги: телебачення серіал YouTube відео соцмережі правосуддя

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