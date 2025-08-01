Перша країна ЄС заборонила торгівлю зброєю з Ізраїлем

У 2024 році Словенія визнала Палестину незалежною державою

Словенія заборонила імпорт, експорт та транзит зброї до та з Ізраїлю. Це перший член європейського блоку, який ухвалив подібне рішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що країна намагається чинити тиск на ізраїльський уряд через бойові дії в Газі. «[Палестинці] гинуть, бо їм систематично відмовляють у гуманітарній допомозі» – каже прем’єр Словенії Роберт Голоб.

За словами словенського премʼєра, дії Ізраїлю є серйозним порушенням міжнародного права. Раніше він неодноразово закликав до конкретних заходів проти Ізраїлю на рівні ЄС, але ці зусилля зазнали невдачі через «внутрішні розбіжності та роз’єднаність» з цього питання в Брюсселі.

Любляна раніше оголошувала персонами нон грата двох ізраїльських політиків – міністра національної безпеки Ітамара Бен Гвіра та міністра фінансів Бецалеля Смотрича. Пізніше цей крок зробили Нідерланди. У 2024 році Словенія разом з Іспанією, Ірландією та Норвегією визнала Палестину незалежною державою.

Як відомо, наприкінці травня 2024 року влада трьох європейських країн – Норвегії, Ірландії та Іспанії – оголосила, що визнає Палестину як державу. На той момент державу Палестина офіційно визнавали 143 зі 193 країн-членів ООН, зокрема Росія і Китай. Державність Палестини не визнають такі країни, як США, Велика Британія, Німеччина та Ізраїль.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що плани Великої Британії, Франції та Канади визнати Палестину можуть стати стимулом для бойовиків ХАМАС і негативно вплинути на мирний процес.

До слова, ХАМАС повідомив посередників, що не братиме участі в нових переговорах з Ізраїлем, допоки не буде покращено гуманітарну ситуацію в Секторі Газа. Через небажання ХАМАС йти на поступки, Ізраїль і США погодилися змінити переговорний формат.